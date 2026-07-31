„Xiaomi“ повеќе не се потпира само на електричниот погон (ФОТО/ВИДЕО)

„Xiaomi“ продолжува да ја проширува својата автомобилска понуда и подготвува целосно нова фамилија „SUV“ модели со продолжен досег.

Покрај електричниот погон, новите модели ќе добијат и бензински мотор кој ќе служи како генератор за полнење на батеријата, со што вкупниот досег ќе достигне импресивни 1.500 километри.

Компанијата официјално ќе претстави два модели. „Xiaomi Pengcheng N90 Max“ ќе биде голем „SUV“ со седум седишта, наменет за семејни патувања, додека „Xiaomi Pengcheng N70 Max“ е „SUV“ со пет седишта и погон на сите четири тркала, насочен кон секојдневно возење и поголема удобност.

Двата модели ја користат новата технологија „Xiaomi Kunlun Range Extender“. Кога батеријата ќе се испразни, просечната потрошувачка на гориво изнесува само 5,7 литри на 100 километри, според „WLTC“ стандардот. Најавена е и голема батерија со капацитет од 70 kWh, која овозможува долг електричен досег и вкупна автономија до 1.500 километри.

Основачот на компанијата, Леи Џун, откри дека развојот на серијата „Pengcheng“ траел повеќе од три години. Тестирањата биле спроведени во екстремни услови, вклучувајќи и возење на Тибет, на надморска височина од 5.380 метри.

Надвор од Кина, новите модели ќе се продаваат под името „SkyNomad“, а „Xiaomi“ очекува тие да станат сериозен конкурент на големите луксузни „SUV“ модели, меѓу кои и „Zeekr 9X“.

Покрај погонот, голем акцент е ставен и на удобноста. Новата платформа „Kunlun“ има целосно рамен под, предните седишта можат да се ротираат за 180 степени, додека седиштата во вториот ред се преклопуваат за поголема флексибилност на просторот.

Од „Xiaomi“ истакнуваат дека кабината, багажниот простор и распоредот на седиштата се проектирани така што на сите патници ќе им обезбедат максимална удобност при долги патувања.