Копчето што го притискате секој ден може да направи многу повеќе

Повеќето корисници на „Android“ телефони го притискаат копчето за вклучување само кога сакаат да го заклучат екранот или да го исклучат уредот. Сепак, кај повеќето современи модели ова копче може да активира камера, дигитален асистент, SOS повик и уште неколку практични функции кои заштедуваат време.

Достапните можности се разликуваат од производител до производител, но најголем дел од нив постојат кај телефоните на компаниите „Samsung“, „Google“, „Xiaomi“, „Motorola“ и други.

Камера, „Gemini“ и прекинување повик со едно притискање

Кај поновите „Android“ телефони, подолгото притискање на копчето за вклучување често го активира „Gemini“, наместо класичното мени за исклучување на телефонот. Доколку тоа не ви одговара, оваа опција може да се промени преку поставките на уредот.

Уште покорисна може да биде кратенката за камерата. Кај многу телефони, доволно е двапати брзо да го притиснете копчето за вклучување и камерата веднаш ќе се отвори, без потреба од отклучување на уредот.

Кај одредени модели на „Samsung“, оваа кратенка може дополнително да се прилагоди така што наместо стандардната камера ќе се активира селфи режим, снимање видео или друга функција.

Копчето за вклучување може да се користи и за прекинување телефонски повик. Оваа опција се наоѓа во поставките за пристапност и е особено корисна кога корисникот не може лесно да го користи екранот на допир.

„SOS“ повик и брз пристап до важни функции

Една од најважните можности е функцијата „Emergency SOS“. Кај повеќето „Android“ телефони се активира со повеќекратно брзо притискање на копчето за вклучување.

Кога е правилно поставена, функцијата може автоматски да повика итни служби и да ја испрати вашата локација до однапред избрани контакти. Кај некои уреди можно е да се активира и испраќање фотографии или аудиоснимка.

Копчето за вклучување може да служи и како кратенка за функции за пристапност, како што се „TalkBack“, „Live Caption“ или „Extra Dim“.

Кога ќе се поврзат со соодветна комбинација на копчиња, овие функции се достапни веднаш, дури и кога екранот е заклучен, без потреба од влегување во менито со поставки.

Повеќето од овие опции веќе се активирани или можат да се вклучат за само неколку минути, па вреди да проверите кои можности ги нуди токму вашиот „Android“ телефон.