Еврозоната изненади со економскиот раст

Економијата на еврозоната порасна побрзо од очекуваното во вториот квартал од 2026 година, за 0,4 проценти во споредба со претходниот квартал, благодарение на силните инвестиции во вештачката интелигенција, владините трошоци и поотпорната потрошувачка активност, покажаа денес прелиминарните податоци од Евростат.

На годишно ниво, економијата на Еврозоната го забрза својот раст на еден процент, што е далеку над очекувањата на аналитичарите кои прогнозираа зголемување од 0,5 проценти, објавува Ројтерс.

Најголемиот придонес кон растот дојде од инвестициите, особено во инфраструктурата за вештачка интелигенција, додека домашната потрошувачка остана постабилна од очекуваното.

Во исто време, владите на европските земји постепено ги зголемуваат инвестициите во одбраната и инфраструктурата, што дополнително ја поддржува економската активност.

Гледајќи наназад кон најголемите економии во еврозоната, Германија, Франција и Италија пораснаа за 0,2 проценти на квартална основа, додека Шпанија продолжи да го води блокот со раст од 0,7 проценти.

Холандија ја зголеми економската активност за 0,4 проценти, двојно повеќе од очекуваното од аналитичарите.

Посебно изненадување беше индустријата, која, и покрај високите цени на енергијата, успеа да избегне нов пад, па дури и придонесе за раст.

Економистите предупредуваат дека дел од сегашното забрзување можеби нема да биде долготрајно, бидејќи резултатите беа под влијание и на еднократни фактори, вклучувајќи ги промените во трговските текови и зголемената побарувачка поради страв од иден недостиг на производи.

Невработеноста во еврозоната остана стабилна на 6,3 проценти во јуни, додека индикаторите за економскиот расположивост беа подобри од очекуваните, особено благодарение на подобрениот расположивост во индустријата и услугите.