Доаѓа еден од најкритичните викенди за патување во Грција: Се очекуваат километарски колони

Секој што планира патување во Грција овој викенд треба да се вооружи со трпение или, доколку е можно, да го одложи датумот на заминување. Еден од викендите со најголем сообраќај во сезоната е пред нас, кога се очекуваат огромни задржувања и формирање долги редици возила на клучните гранични премини.

Најголем притисок и сообраќаен метеж се предвидуваат на најфреквентните премини кон Грција – Евзони и Дојран.

Зошто ќе има колапс овој викенд?

Главната причина за дополнителното оптоварување на патиштата е продолжениот викенд во Македонија. Во недела, 2 август, нашпата земја го слави големиот државен и верски празник Илинден. Бидејќи празникот паѓа во недела, понеделник, 3 август, е официјално неработен ден.

Комбинираните неработни денови ќе предизвикаат бран локални туристи и патници во транзит, што, во комбинација со редовната промена на туристичките аранжмани, ќе создаде огромни гужви.

Кога се очекуваат најголемите пикови на границите?

За да избегнете чекање со часови на местото, обрнете внимание на следните временски интервали:

Насока кон Грција (влез): Најголем бран и критични пикови се очекуваат во петок и во текот на саботата до пладне.

Насока од Грција (враќање): Најголем притисок врз граничните премини ќе биде во понеделник попладне и навечер, кога локалните патници ќе се враќаат од продолжен одмор.