Кварталните приходи на Microsoft надминаа 90 милијарди долари, AI и облак услугите го поттикнаа растот

Microsoft во средата ги надмина проценките на Wall Street за квартален раст на приходите од облак, што е знак дека нивните огромни инвестиции во инфраструктурата за вештачка интелигенција (AI) се исплатуваат бидејќи ограничувањата на капацитетот се намалуваат и повеќе бизниси ја прифаќаат технологијата.

Приходите во одделот за облак компјутери Azure на компанијата се зголемија за 43 проценти во четвртиот фискален квартал, во споредба со консензуалната проценка на аналитичарите од 39,98 проценти, според податоците од платформата Visible Alpha.

Акциите на Microsoft, чие седиште е во Редмонд, Вашингтон, скокнаа за околу 3 проценти во продолженото тргување по работното време.

„Оваа година, приходите на Azure за прв пат надминаа 100 милијарди долари, а Microsoft 365 Copilot достигна повеќе од 30 милиони платени места за клиенти, што ја одразува довербата што клиентите ја имаат во нас да ја водиме нивната трансформација на вештачката интелигенција“, рече извршниот директор Сатја Надела.

Силниот раст на акциите би можел да ги ублажи некои загрижености за Microsoft, кој е под притисок од зголемувањето на трошоците за центри за податоци и стравувањата дека алатките за вештачка интелигенција би можеле да го истиснат неговиот традиционално сигурен бизнис со софтвер за продуктивност.

Извештајот следува по исклучително успешниот квартал за Google Cloud, чиј конкурент минатата недела објави скок од 82 проценти во приходите од облак, далеку над очекувањата на пазарот.

Microsoft проектирал трошоци од 190 милијарди долари за оваа календарска година, што е дел од повеќе од 700 милијарди долари незапамтени трошоци на големите технолошки компании што ги оптоварија нивните парични текови и ги поттикнале стравувањата од прекумерна изградба на капацитети.

Во меѓувреме, компанијата ја намалува својата зависност од технологијата OpenAI со додавање на Anthropic модели во своите понуди и развивање на сопствена вештачка интелигенција, додека се потпира на своите длабоки деловни врски за да го поттикне усвојувањето на асистентот Copilot (30 долари месечно), вклучувајќи договори како оној со Accenture претходно оваа година.

Компанијата сега спаѓа меѓу оние со најлош учинок од таканаречената група технолошки фирми „Magnificent Seven“, со пад од 18 проценти оваа година, заостанувајќи зад конкурентите во облакот, како што е Alphabet.

„Microsoft“ изјави дека растот на нивниот облак е попречен од ограничувањата на капацитетот, за кои очекуваат да траат барем до крајот на 2026 година. Тоа ја принуди компанијата да избере помеѓу лансирање на сопствени услуги за вештачка интелигенција, како што е асистентот „Copilot 365“, и изнајмување на компјутерска моќ на клиентите преку платформата „Azure “, пишува „Ројтерс“.

Сепак, некои аналитичари веруваат дека загриженоста на „Microsoft“ е претерана, забележувајќи дека побарувачката за вештачка интелигенција останува силна и дека компанијата вложила напори да ги ублажи ограничувањата на просторот преку партнерства што одат подалеку од градењето сопствени центри за податоци, како што е неодамнешното поврзување со француската компанија „Mistral“.