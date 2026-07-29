Грција најскапа медитеранска дестинација за летување во 2026-та

Грција е најскапата медитеранска земја за летни одмори во 2026-та година, покажува новото меѓународно истражување на платформата за споредба на цени „Hellosafe“.

Платформата секоја година прави листа на најскапите и најевтините туристички дестинации во светот, анализирајќи 131 земја. Во пресметките се вклучени просечните дневни трошоци за сместување (хотел или Airbnb), храна, транспорт и туристички активности, како посети на музеи и атракции. Трошоците за патување до дестинацијата, како авионските билети, не се вклучени.

Грција меѓу петте најскапи земји во Европа

Грција се најде на петтото место во Европа, од вкупно 40 анализирани земји, и е убедливо најскапата дестинација за одмор во целиот Медитеран.

Во претходните истражувања Грција беше на шестото место во 2025-та година и на седмото место во 2024-та година, што покажува дека секоја година се искачува повисоко на листата.

На првото место во Европа е Швајцарија, каде просечните дневни трошоци изнесуваат 241 евро по лице. За еднонеделен одмор на двајца луѓе таму би биле потребни околу 3.374 евра, без трошоците за превоз.

Втора е Франција со просечни 181 евро дневно по лице, додека Исланд и Луксембург се исто така меѓу најскапите европски дестинации.

Шпанија, Италија и Португалија поевтини од Грција

Иако Грција е една од најпопуларните летни дестинации, според анализата таа е значително поскапа од повеќето конкурентни медитерански земји.

Италија се наоѓа на деветтото место во Европа со просечен дневен трошок од 162 евра по лице.

Шпанија, која годинава е меѓу најпопуларните туристички дестинации во Европа, е значително поевтина од Грција. Таму дневниот трошок изнесува околу 139 евра по лице, што значи дека двојка која ќе избере Шпанија наместо Грција може да заштеди околу 406 евра за една недела.

Португалија е уште поевтина, со просечни 125 евра дневно по лице. За седумдневен одмор двајца туристи би заштедиле околу 602 евра во споредба со престој во Грција.

Турција, иако не е вклучена во европската листа, но се смета за медитеранска дестинација, има просечен дневен трошок од 144 евра. Таа е поевтина од Грција за околу 24 евра дневно по лице.

Дубровник речиси двојно поевтин од Грција

Од популарните јадрански дестинации, Дубровник во Хрватска е значително поевтин. Одморот таму чини околу 87 евра дневно по лице, речиси половина од просечната цена во Грција.

Каде е најевтино за летување?

Меѓу најевтините медитерански дестинации се Малта со просечни 109 евра дневно по лице и Кипар со 95 евра.

Поевтини опции нудат и земјите на Јадранот:

– Црна Гора – 97 евра дневно по лице,

– Хрватска – 87 евра,

– Словенија – 86 евра,

– Албанија – 69 евра,

– Босна и Херцеговина – 62 евра.

Според анализата, Грција останува една од најбараните летни дестинации, но растечките цени ја прават сè поскапа опција во споредба со другите земји во регионот.