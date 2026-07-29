Како работата од дома всушност влијае врз вашето тело?

Шефот на англиското јавно здравство, Сер Крис Вити, минатата недела предупреди на здравствените ризици од работата од дома, која во Обединетото Кралство ја практикуваат сè поголем број луѓе.

Вити изјави дека хибридниот начин на работа може да доведе до ситуација во која многу луѓе речиси воопшто не се движат, за разлика од периодот кога секојдневно патувале до работното место. Се поставува прашањето какво точно влијание има работата од дома врз нашето тело.

Работата од дома носи шест клучни промени за организмот, пишува „The Independent“. Бидејќи нема патување до работа и движење низ канцеларија, луѓето поминуваат повеќе време седејќи, што е поврзано со низа здравствени проблеми.

Долгото седење пред компјутер доведува до свиткување на рамената нанапред и спуштање на вратот надолу. Последица на тоа е затегнување на градните мускули, што може да изврши притисок врз белите дробови и да го отежне дишењето.

Поради предолгото седење, мускулите на задникот и трупот стануваат неактивни. Воедно, се зголемува и нивото на стрес.

Кога телото ќе се најде во состојба на подготвеност за „борба или бегство“, организмот ослободува глукоза за да обезбеди дополнителна енергија. Тоа е корисно во вистинска опасност, но не и кога причината е работен мејл или деловен проблем.

Таквата состојба исто така го поттикнува телото да задржува масти. Движењето и вежбањето можат да ги балансираат овие реакции на стрес, но тоа не се случува доколку сите работни предизвици се решаваат исклучиво пред работната маса.

Работата од далечина има и свои предности, особено за родителите, луѓето кои живеат далеку од канцеларијата или оние кои сакаат подобар баланс меѓу работата и приватниот живот.

Сепак, клучно е да се обезбеди доволно движење и телото да ја добие потребната грижа. Постојат неколку начини за намалување на негативните последици од работата од дома.

Започнете го денот со движење

Без разлика дали станува збор за пет минути истегнување или кратка прошетка, утринското движење позитивно влијае врз расположението, енергијата и концентрацијата.

Вежбите за опуштање на вилицата помагаат да се намали напнатоста во вратот и рамената и го подобруваат држењето на телото. Вежбите како „веслање“ или истегнување помагаат да се отвори градниот кош.

Мускулите на задникот може повторно да се активираат со вежби како мост за задник или чучњеви.

Се препорачува и пауза од три до пет минути секој час, за да се одморат очите од екранот и да се истегнат мускулите. Добра навика е и одењето за време на телефонски разговори, дури и ако тоа е само низ домот или дворот.

Престанете да јадете набрзина

За време на паузата за ручек важно е да седнете и да јадете во мир.

Иако јадењето стоечки може да изгледа како заштеда на време, седењето носи повеќе придобивки. Тоа е можност да се оддалечите од работната маса и да направите ментален одмор.

Седењето додека јадете помага да се смири реакцијата на стрес бидејќи го активира парасимпатичкиот нервен систем, кој е одговорен за регулирање на расположението и анксиозноста.

Освен тоа, овој пристап поттикнува посвесно јадење и ја подобрува дигестијата.

Направете „лажно“ патување до работа

Кај работата од дома нема секојдневно патување до канцеларија, што е една од најголемите предности бидејќи ги намалува трошоците и стресот.

Сепак, патувањето до работа за многумина претставува ментален премин, време за опуштање и „исклучување“ по завршувањето на работниот ден.

Бидејќи денес работниот и приватниот простор се преклопуваат, потешко е да се постави граница меѓу професионалниот и личниот живот.

Затоа е корисно да се воведе таканаречено „лажно“ патување до работа, на пример прошетка околу зградата по завршувањето на работното време.

Важно е и да се постават јасни граници и да се исклучат деловните известувања надвор од работното време. Со тоа се избегнува активирање на нервниот систем кое може да доведе до зголемување на глукозата и таложење масти.

Листовите се нашето второ срце

Листовите често се нарекуваат „второ срце“ бидејќи имаат клучна улога во циркулацијата на крвта.

При секој чекор мускулите на листовите се стегаат и ја потиснуваат крвта кон срцето и белите дробови, каде што таа се збогатува со кислород.

Затоа вежбите за листови му користат на целиот организам. Подигнувањето на прсти е едноставна вежба која може да се прави и додека седите на работна маса, без никаква опрема. За поголем интензитет може да се користи еластична лента.

Не ја занемарувајте мобилноста

Кардио тренинзите и вежбите за сила се корисни, но не треба да се занемари важноста на секојдневното движење без болка.

Правилното држење на телото, добрата мобилност, силата на трупот и длабокото дишење се основа која овозможува напредок во која било форма на физичка активност.