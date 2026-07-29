Дали пукање на AI балонот е следниот голем финансиски шок?

Претседателот на Федералните резерви на САД, Кевин Ворш, неодамна објави создавање нова работна група која ќе „ја испита брзината, досегот и економското влијание на новите технологии за општа намена, вклучително и вештачката интелигенција, и ќе ги разгледа нивните импликации за ФЕД“ при спроведувањето на своите „мандати кои се однесуваат на вработеноста и инфлацијата“. Во изјавата на Ворш, видливо отсуствуваше какво било споменување на влијанието на вештачката интелигенција врз финансиската стабилност, што е всушност третиот мандат на ФЕД.

ФЕД покажа одредена свест за ризиците што вештачката интелигенција ги претставува за финансиската стабилност. Во април, претходникот на Ворш, Џером Пауел, и секретарот за финансии на САД, Скот Бесент, свикаа состанок за да проценат како напредните AI модели би можеле да влијаат на сајбер безбедноста на банкарскиот систем. Но, дури и таков пристап беше премногу тесен.

Во Соединетите Американски Држави, и финансискиот систем и пазарите на недвижности станаа едностран облог на вештачката интелигенција. Доколку продолжат сегашните трендови, вкупниот долг на центрите за податоци со вештачка интелигенција ќе го надмине хипотекарниот долг до крајот на оваа деценија. Федералните резерви сега треба да се запрашаат дали тие приходи од центрите за податоци ќе генерираат доволно пари за да ги исплатат доверителите на време.

Тоа прашање често се идентификува со уште две: дали вештачката интелигенција е балон и дали е трансформативна технологија.

Можеби е примамливо да се претстави како избор помеѓу две можности – вештачката интелигенција е или балон или трансформативна технологија – но тоа би било грешка. Американскиот железнички бум во 19 век заврши со паниката од 1873 година, додека бумот на телекомуникациските и интернет компаниите во 1990-тите кулминираше со пад на берзата. Во двата случаи, технологијата беше навистина трансформативна, но доверителите и акционерите сè уште останаа без пари бидејќи инвестициите растеа побрзо од кој било реален краткорочен принос.

Слично на тоа, кога станува збор за вештачката интелигенција, технолошкиот успех нема да гарантира финансиски успех. Приходите што ќе ги генерира вештачката интелигенција се сè уште неизвесни, но условите за отплата на должникот се фиксни. Алатките за вештачка интелигенција можат да бидат широко усвоени, а центарот за податоци интензивно да се користи, без да генерира доволно пари за да ги сервисира долговите на неговите сопственици. Ризикот за финансиската стабилност произлегува од несовпаѓањето помеѓу шпекулативните идни приходи и тековните договорни обврски.

Математиката е застрашувачка. Дејвид Кан од фирмата за ризичен капитал Sequoia проценува дека капиталните расходи од околу 750 милијарди долари оваа година од најголемите компании за вештачка интелигенција ќе треба да генерираат околу 1,5 трилиони долари приходи за крајните корисници во текот на животниот век на опремата за да се исплатат тие инвестиции. Според неговата пресметка, целата изградена инфраструктура за вештачка интелигенција од лансирањето на ChatGPT во 2022 година сега бара најмалку околу три трилиони долари приходи за да се постигне рамнотежа. Се вели дека Anthropic генерира годишни приходи од околу 60 милијарди долари.

Консултантската фирма Bain & Company пресмета дека финансирањето на компјутерската инфраструктура потребна за да се задоволи очекуваната побарувачка за вештачка интелигенција до 2030 година ќе бара околу 2 трилиони долари нови годишни приходи од вештачка интелигенција. Со оглед на тоа што меур се јавува кога цената на средството далеку ги надминува паричните текови што ги генерира, ваквите проекции служат како потврда на предупредувањето дека вештачката интелигенција е навистина меур.

Финансирањето за изградба на инфраструктура за вештачка интелигенција веќе решително се префрли од паричните текови на технолошките гиганти на пазарите на капитал. Циркуларните финансиски аранжмани се широко распространети: производителите на чипови инвестираат во лаборатории за вештачка интелигенција, кои ги користат парите за купување чипови, додека давателите на услуги во облак финансираат стартапи кои ги изнајмуваат своите сервери. Резултатот е позитивна повратна јамка помеѓу растот на вредноста на компанијата и капиталните расходи.

Гигантот за чипови „Nvidia“ стана еден вид безбедносна мрежа за „neocloud“ компаниите , дозволувајќи им на давателите на услуги во облак со слаб капитал да добијат приватно финансирање по поволни услови. Технолошките гиганти создаваат огромни обврски вонбилансни преку заеднички вложувања и лизинг структури. Во исто време, сè поголем дел од капиталот доаѓа од приватни фондови за кредитирање, кои често даваат кредити на проекти поврзани со нивните основачи.

За разлика од железниците или оптичките кабли создадени за време на претходните инвестициски мании, овие инвестиции не оставаат трајни средства. Чиповите сочинуваат приближно половина од цената на центарот за податоци со вештачка интелигенција, а по три до пет години тие стануваат практично неупотребливи. Вредноста на обезбедувањето може да се намали побрзо отколку што се враќа долгот.