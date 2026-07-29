Visa ќе отпушти седум проценти од своите вработени

Visa, која управува со најголемата мрежа за плаќања во светот, планира да отпушти околу седум проценти од својата работна сила, бидејќи извршниот директор Рајан МекИнерни се стреми да ја рационализира компанијата и да инвестира повеќе во областите на раст.

Компанијата планира да отпушти приближно 2.600 работни места, претежно во технолошките и производствените операции, според меморандумот. CNBC ја потврди содржината на меморандумот, претходно објавен од Блумберг, со лице директно запознаено со ова прашање.

„За да ги искористиме можностите што претстојат и да ја позиционираме Visa најдобро да ја води оваа трансформација, мора да продолжиме да го развиваме начинот на кој работиме. Вештачката интелигенција, исто така, помага да се забрза оваа еволуција и да се обликува начинот на кој се работи во Visa“, напиша МекИнерни.

Отпуштањата доаѓаат во време кога компаниите во финансискиот и технолошкиот сектор сè повеќе користат вештачка интелигенција за автоматизирање на техничката работа како што е развојот на софтвер, додека се обидуваат да ги ограничат трошоците по години брзо вработување. На крајот од последната фискална година, Visa имаше околу 34.100 вработени.

Иако вештачката интелигенција одигра значајна улога во отпуштањата, таа не беше единствениот двигател, според лице директно запознаено со ова прашање, кое зборуваше под услов на анонимност за да разговара за промените.

Visa сака да инвестира повеќе во она што го смета за области на раст, вклучувајќи акцент на клиенти со високи плати, прекугранична активност, деловни плаќања, стабилни монети и географска експанзија, рече лицето.

„Како резултат на одлуките што ги донесовме во текот на изминатите неколку години, влегуваме во нова ера во трговијата со бизнис кој има вистински моментум“, напиша МекИнерни, наведувајќи силни финансиски резултати и задоволство на клиентите.

Се очекува Visa да објави квартални резултати по затворањето на пазарот.