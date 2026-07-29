Голем пресврт на светскиот пазар: Додека сите очи се вперени во Блискиот Исток, цените на нафтата паѓаат

Оптимизмот поради можното смирување на тензиите на Блискиот Исток го ублажи стравот од прекин на снабдувањето со енергија, што веднаш се одрази на берзите низ целиот свет.

Светскиот пазар на нафта забележа значителен пад на цените по новите дипломатски контакти насочени кон стабилизирање на ситуацијата во Ормускиот теснец, една од најважните рути за транспорт на сурова нафта.

Според достапните податоци, суровата нафта од Северното Море Брент падна до 84 долари за барел, додека американската сурова нафта WTI падна до 79 долари, најниско ниво за повеќе од една недела.

Расположението на инвеститорите најмногу беше под влијание на разговорите што иранскиот министер за надворешни работи Абас Аракчи ги одржа со шефовите на дипломатиите на Саудиска Арабија и Оман, чија главна тема беше безбедноста на пловидбата низ Ормускиот теснец по неодамнешните конфликти меѓу Иран и Соединетите Американски Држави.

Според извештаите на медиумите, Оман презентираше предлог за формирање заеднички регионален механизам што би го управувал преминот низ теснецот. Со тој модел, Иран би можел да наплаќа доброволни транзитни такси за бродовите, а иницијативата, според достапните информации, добила поддршка од неколку држави од Персискиот Залив.

Во меѓувреме, американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека Вашингтон води, како што рече, „добри разговори“ со Техеран, но во исто време предупреди дека не е исклучена можноста за нови воени напади на САД доколку преговорите не го донесат посакуваниот резултат.

Од друга страна, иранските власти изјавија дека ќе одговорат на секој можен нов напад.

Иако дипломатските активности го охрабрија пазарот, безбедносната ситуација на Блискиот Исток останува неизвесна.

Саудиска Арабија соопшти дека нејзината воздушна одбрана пресретнала беспилотни летала насочени кон нафтената инфраструктура, додека јеменските Хути ја презедоа одговорноста за нападот врз гасоводот Исток-Запад.

И покрај тие инциденти, аналитичарите проценуваат дека инвеститорите во моментов се повеќе фокусирани на можноста за намалување на ризикот од прекини во снабдувањето преку Ормутскиот теснец, преку кој се транспортира приближно една петтина од вкупната светска трговија со нафта.