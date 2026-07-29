Пред нас е нов топлотен бран, нè очекуваат температури до 40 степени

Денес сончево и топло, максималната температура ќе биде до 37 степени.

Сончево и топло со мала до умерена локална облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од променлив правец.

Во Скопје, сончево и топло со слаб ветер од променлив правец и температура до 34 степени.

Одмрзнувањето носи и неповолна биометеоролошка прогноза. Се препорачува избегнување на продолжен престој на отворено во најжешкиот дел од денот, како и соодветна заштита од сончевото зрачење. Посебна претпазливост се препорачува на учесниците во сообраќајот.

Сончево и топло време ќе нè придружува до крајот на оваа недела и во текот на следната недела. Максималната дневна температура ќе достигне 38 степени, a во почетокот на август и до 40 степени.