Швајцарската централна банка не попушта, каматните стапки остануваат на нула

Швајцарската централна банка најверојатно ќе ја задржи основната каматна стапка на нула до крајот на 2027-ма година, објави „Bloomberg“, повикувајќи се на неименувани извори запознаени со ситуацијата.

Оваа проценка главно се темели на актуелните прогнози за инфлацијата и претпоставката дека нема да се појават нови сериозни економски потреси, наведуваат изворите.

Негативните каматни стапки остануваат можна опција доколку економските изгледи значително се влошат, но според соговорниците тоа не е основното сценарио. Тие додаваат дека каматна стапка од нула не претставува сериозен удар врз профитабилноста на швајцарските банки.

Од Швајцарската централна банка одбија да ја коментираат оваа информација. Тројцата членови на Управниот одбор се состануваат секој квартал за да ја утврдат монетарната политика врз основа на најновите економски показатели. Претставниците на банката повеќепати нагласија дека не се обврзуваат однапред на одредена траекторија на каматните стапки.

На последната седница во јуни, Централната банка ги остави каматните стапки непроменети. Сценариото според кое тие ќе останат на сегашното ниво до крајот на следната година во голема мера се совпаѓа со очекувањата на аналитичарите.

Повеќето експерти анкетирани од „Bloomberg“ очекуваат првото зголемување на каматните стапки дури во март 2028-ма година, иако речиси една третина предвидуваат дека тоа би можело да се случи и порано.

Инвеститорите, пак, очекуваат побрзо зголемување на каматите и проценуваат дека тоа најдоцна би можело да се случи до март следната година. Веројатноста за ваков потег уште на декемвриската седница во моментов се проценува на околу 50 проценти.

Ова се случува и покрај тоа што инфлацијата во Швајцарија минатиот месец се намали на 0,5 проценти, по краткотрајното забрзување предизвикано од воениот конфликт меѓу САД и Израел од една страна и Иран од друга.

Според прогнозите на Швајцарската централна банка, инфлацијата ќе достигне најмногу 0,8 проценти, што сè уште е под средината на целниот опсег од 0 до 2 проценти. Податоците за инфлацијата во јули се очекуваат следната недела.