„Apple“ ги одложи паметните очила, причината е целосно неочекувана

Според Марк Гурман од „Bloomberg“, „Apple“ се соочува со предизвик како да го реши големиот проблем поврзан со приватноста кај паметните очила. Гурман објави дека тимовите кои работат на развојот на очилата во хардверската група за „Vision“, како и други оддели во компанијата, ја гледаат приватноста како приоритет број еден.

Иако корисниците со нетрпение ја очекуваат верзијата на „Apple“ за паметни очила, сосема е разбирливо што компанијата презема дополнителни чекори кога станува збор за оваа нова категорија уреди. „Apple“ со години гради репутација како компанија која силно ја нагласува заштитата на приватноста на корисниците.

За да ги реши овие проблеми, според Гурман, „Apple“ работи на неколку нови хардверски и софтверски функции за заштита на приватноста кои не се достапни кај сегашните производи.

Кога станува збор за софтверот, „Apple“ најверојатно ќе воведе одредени мерки слични на оние кај производите на „Meta“, каде снимањето би било оневозможено доколку системот се посомнева дека светлосниот индикатор што покажува дека снимањето е активно е манипулиран на кој било начин.

Сепак, „Apple“ разгледува и некои поедноставени или изменети верзии на своите паметни очила, наведува Гурман.

Една од опциите е производство на паметни очила без вградена камера, додека друга можност е создавање очила со целосен систем на камери, но без можност за фотографирање или снимање видео.

Првично било планирано паметните очила на „Apple“ да бидат претставени оваа година, но тој рок наводно е поместен за следната година.

Според Гурман, се очекува „Apple“ да го претстави уредот на конференцијата „WWDC 2027“, а официјалната продажба би започнала до крајот на 2027-та година.

Дотогаш, „Apple“ и неговите корисници внимателно ќе ја следат борбата околу приватноста со компанијата „Meta“ и нејзините „AI“ очила, кои неодамна се најдоа и во групна тужба.