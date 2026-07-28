Може ли Европа да избегне рецесија?

Европската економија се приближува до критична точка, бидејќи повторниот раст на цените на енергенсите, забавувањето на индустриското производство и ограничената фискална поддршка го зголемуваат ризикот од техничка рецесија, предупредуваат аналитичарите на „BCA Research“.

Едно од сценаријата предвидува две последователни тримесечја со пад на економската активност, иако постојат неколку фактори што би можеле да овозможат економскиот раст сепак да остане минимално позитивен.

Еврозоната влезе во новиот енергетски шок во послаба позиција отколку во 2022-ра година. Пред обновувањето на конфликтот околу Ормускиот Теснец, консензус-прогнозите предвидуваа економски раст од нешто повеќе од еден процент во текот на 2026-та година.

Во меѓувреме, индустриското производство забавува, а европските влади до средината на јуни издвоиле помалку од 12 милијарди евра за заштита на домаќинствата од повисоките трошоци за енергија. Тоа е значително помалку од финансиската помош што беше обезбедена за време на претходната енергетска криза по почетокот на војната во Украина.

Инфлацијата, исто така, би можела да остане повисока од очекувањата. Цената на природниот гас на холандскиот трговски центар е повеќе од двојно повисока во споредба со почетокот на годината. Дополнителен притисок врз цените на храната создаваат недостигот од вештачки ѓубрива и силниот феномен Ел Нињо.

Не се очекува потрошувачите да можат да ја надоместат послабата економска активност. Растот на реалните плати во првиот квартал речиси стагнираше, а постои можност повторно да стане негативен бидејќи инфлацијата ја намалува куповната моќ. Послабиот пазар на труд, исто така, би можел дополнително да ги намали трошоците на домаќинствата.

Сепак, Европа располага со неколку важни предности. Финансиската состојба на домаќинствата и компаниите е подобра отколку пред глобалната финансиска криза, благодарение на пониските трошоци за сервисирање на долговите и повисоката ликвидност.

Во споредба со кризата од 2022-ра година, сегашните енергетски нарушувања се значително помали. Цената на природниот гас во Европа достигна максимум од 62 евра за мегават-час, додека во август 2022-ра година надмина 339 евра за мегават-час. Во моментов нема директен недостиг на снабдување.

Дополнителна поддршка за европската индустрија доаѓа од стабилниот глобален производствен циклус и инвестициите поврзани со вештачката интелигенција, кои ја зголемуваат побарувачката за европски капитални производи. Подобрената состојба на платниот биланс, исто така, може да обезбеди повеќе средства за домашната економија.

Аналитичарите оценуваат дека краткорочните изгледи за европските берзи остануваат позитивни, но на среден рок најголем потенцијал гледаат во енергетскиот сектор, фармацевтската индустрија и комуналните услуги. Истовремено, се очекува курсот евро/долар да се движи во опсег од 1,10 до 1,12 долари за едно евро, бидејќи посилниот економски раст во САД продолжува да го поддржува американскиот долар.