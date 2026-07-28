„VW“ ќе ги продава своите кинески модели во Европа

„Volkswagen“ се подготвува да донесе во Европа дел од своите модели кои се дизајнирани и произведени во Кина.

Автомобилите треба да ги пополнат празнините во идната продуктна понуда на германскиот гигант, кој минува низ голем процес на преструктуирање со цел намалување на сложеноста и трошоците.

Говорејќи за време на полугодишната конференција за финансиските резултати, извршниот директор на „Volkswagen Group“, Оливер Блуме, изјави:

„’Volkswagen Group’ во Кина е како локален производител и кога пазарот нуди исти можности за извоз како кинеските брендови, ние треба да ги искористиме“.

Сè уште не е познато кои модели на германскиот производител, произведени во Кина, ќе пристигнат во Европа, но јасно е дека тоа нема да бидат автомобили кои би се преклопувале со возилата што веќе се дизајнирани или произведени во Европа и се продаваат на пазарот.

„Ќе нудиме производи само во сегменти кои немаат европско покритие, така што тоа нема да има никакво влијание врз европскиот развој. Тоа се целосно различни автомобили“, додаде шефот на „Volkswagen“.

Планот има две главни предности. Првата е можноста да се ублажат влошените услови на кинескиот пазар преку диверзификација кон други, помалку конкурентни пазари, а истовремено да се избегне евентуална прекумерна понуда.

Токму тоа веќе го прават други кинески автомобилски компании, а бидејќи „VW“ има воспоставено глобално присуство, компанијата веќе има основа од која може да продава.

Втората придобивка е можноста во Европа да се понудат некои од најсовремените модели на компанијата, покривајќи повеќе сегменти, без дуплирање на трошоците за истражување и развој во различни региони.

Сепак, раководството на „VW“ е свесно за предизвиците, особено поради продолжените шпекулации за намалување на европското производство до степен до кој затворањето на фабрики би можело да стане неизбежно.

Тука доаѓа вториот дел од планот. Блуме потврди дека постои можност моделите развиени во Кина во иднина да се произведуваат и во европски фабрики, со цел да се зачува ефикасноста на производствените капацитети.

„Прво ќе започнеме со извоз, а потоа ќе ја процениме реакцијата на пазарот. Внимателно ќе планираме во кои сегменти ќе влеземе, што би можело да отвори можност за производство на некои од овие модели во тие фабрики“, појасни првиот човек на „Volkswagen“.