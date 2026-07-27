Цената на нафтата Брент нагло падна под 90 долари за барел

Суровата нафта Брент падна за повеќе од осум проценти откако инвеститорите изјавија дека прекинот на американските напади врз Иран би можел да спречи понатамошна ескалација на конфликтот и понатамошни прекини во глобалните снабдувања со енергија. Цената на нафтата Брент падна под 90 долари за барел, откако накратко достигна 100 долари минатата недела поради нападот на јеменските Хути врз саудиските нафтени танкери во Црвеното Море.

Пазарот се смири откако САД и Иран ги прекинаа меѓусебните напади по 13 дена конфликт. Техеран објави дека ги прекинува „одмаздничките“ акции по две ноќи без американски ракетни напади, поттикнувајќи очекувања дека тензиите би можеле привремено да се намалат, објавува Гардијан.

Конфликтот, кој започна кон крајот на февруари со американски и израелски напади врз Иран, предизвика големи осцилации на енергетските пазари. Иран одговори со ефикасно затворање на Ормутскиот теснец, клучен морски пат за извоз на нафта од земјите од Персискиот Залив, што ги прави цените на нафтата исклучително чувствителни на какви било геополитички случувања.

Падот на цените на нафтата влијаеше и на акциите на енергетските компании. На лондонската берза, меѓу најголемите губитници беа компаниите БП и Шел, чии акции паднаа за 3,8 и 2 проценти, соодветно, поради очекувањата дека пониските цени на нафтата би можеле да ги намалат нивните приходи.

Иако сегашното примирје ги смири пазарите, аналитичарите предупредуваат дека е неизвесно колку долго ќе трае. Според медиумските извештаи, американските воени претставници процениле дека бомбардирањето на Иран ги достигнало границите на својата ефикасност, додека очекувањата на Вашингтон дека конфликтот би можел да доведе до промена на владата во Техеран не се исполнети.

Растот на цените на нафтата во текот на претходната недела го зголеми стравот од нов бран на инфлација и евентуално дополнително зголемување на каматните стапки во САД. Аналитичарите во Дојче Банк предупредија дека поскапите енергенси би можеле да ја забават глобалната економија, додека пазарите значително ги зголемија проценките за веројатноста дека Федералните резерви на САД ќе ги зголемат каматните стапки на следната сесија.