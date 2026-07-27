Штрајкот на грчките цариници заврши, но гужвите остануваат

Грчките цариници денес штрајкуваа од пет до девет часот. Иако штрајкот е завршен, се формираа големи гужви, па затоа е потребно трпение за сите што се во близина на граничните премини меѓу Македонија и Грција.

На граничните премини Евзони, Дојран и Ники има големи толпи.

Премините се отворени, но се формирани големи редици. Моментално, времето на чекање на Евзони е околу три часа, додека на алтернативните премини Дојран и Меџитлија, односно Ники, задржувањата се подолги од два часа.

За време на четиричасовниот штрајк, границите не беа целосно затворени, но сообраќајот се одвиваше во режим на повремено поминување на возила. Неколку автомобили и автобус минуваа на секои десет минути, по што премините повторно ќе бидат затворени десет до петнаесет минути.

Гужвите ќе продолжат и по штрајкот

Поради големиот број туристи кои се упатуваат кон одморалиштата наутро, потребни се неколку часа за нормализирање на сообраќајот.

Кога се формираат вакви колони, потребно е долго време за да се распрснат, бидејќи во меѓувреме постојано пристигнуваат нови возила. Гужвите ќе бидат присутни поголемиот дел од денот.

Се вели дека ситуацијата постепено ќе се смири и дека до доцна попладне, околу 17 или 18 часот, сообраќајот треба целосно да се нормализира.

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Најголемите гужви на границите обично се помеѓу пет или шест часот наутро и околу пладне, односно рано попладне.

Оние кои можат да организираат патување за да стигнат на границата помеѓу 17 и 19 часот, по правило, нема да чекаат подолго од 10 до 15 минути. Сепак, повеќето патници се ограничени од датумите на туристичките аранжмани, па затоа не се во можност да го изберат времето на заминување.

Би било идеално да се замине еден ден претходно и да се преноќи во Грција, но голем број туристи немаат таква опција.

Нема најави за нови штрајкови

Иако денешното прекинување на работата предизвика големи проблеми за патниците во средината на туристичката сезона, нема причина за дополнителна загриженост.

Не се очекува ваков вид акција да се повтори до крајот на сезоната. Во претходните години, грчките царински службеници организираа еднодневни штрајкови за да го привлечат вниманието кон своите барања, но немаше нови прекини на работата во текот на летото.

Се советува на сите патници да ја проверат состојбата на граничните премини пред заминување и, секогаш кога е можно, да го прилагодат времето на патување за да ги избегнат најголемите гужви.