Изгор цени на горивата: Дизелот се зголемува за 4,5, а бензините за 3 денари

Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад донесе Одлука со која од утре се врши зголемување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 4,55% во однос на одлуката од 20.7.2026 година.

Малопродажните цени на бензините ЕУРОСУПЕР БС-95 и ЕУРОСУПЕР БС-98 се зголемуваат за 3,00 денари за литар, додека малопродажната цена на ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е V) се зголемува за 4,50 денари за литар.

Малопродажната цена на Екстра лесното масло за домаќинство (ЕЛ-1) се зголемува за 5,00 денари за литар, а малопродажната цена на Мазутот М-1 НС се зголемува за 2,726 ден/кг. и сега ќе изнесува 48,099 ден/кг.

Од 28.7.2026 година од 00:01 часот максималните цени на нафтените деривати ќе изнесуваат:

Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 95 93,00 (денари/литар)

Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 98 95,00 (денари/литар)

Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 98,50 (денари/литар)

Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 98,00 (денари/литар)

Мазут М-1 НС 48,099 (денари/килограм)