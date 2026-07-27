Мрежата на Телеком повторно најдобра во Македонија: рекордни шест Ookla® Speedtest награди™

Македонски Телеком повторно го освои престижното Ookla® Speedtest Awards™ признание, потврдувајќи го своето лидерство со најдобрата мрежа во Македонија и во првата половина на 2026 година. Според најновите мерења, компанијата има најдобра мобилна и фиксна мрежа на пазарот и е добитник на наградите за најдобра мобилна мрежа, најбрза мобилна мрежа, најдобро мобилно гејминг искуство, најдобро мобилно видео искуство, како и за најдобра фиксна мрежа и најбрза фиксна мрежа.

Ookla® е светски лидер во анализа и тестирање на конективноста и е компанија во рамките на Accenture. Speedtest Awards™ се доделуваат врз основа на милиони тестови иницирани од корисниците преку апликацијата Speedtest®, обезбедувајќи независна и реална оценка за нивното искуство.

„Кога инвестирате континуирано, со години, во најсовремена инфраструктура, резултатите се неизбежни. Горди сме што повторно го добивме ова признание бидејќи тоа е уште една потврда дека вложувањето во најсовремената технологија, иновациите и посветеноста на нашите тимови создаваат реална вредност за корисниците. Најголемата мотивација за нас е нивната доверба и токму затоа секојдневно работиме да обезбедиме мрежа на која тие можат да се потпрат – за секој повик, секое видео, секоја порака и секој важен момент од нивното секојдневие.“ – истакна Маја Милосавлевска Наумовска, Главен директор за техника и ИТ.

Супериорноста на мрежата на Телеком е резултат на долгорочната стратегија за инвестиции, модернизација и воведување нови технологии, за што во последниве 25 години се вложени 1,19 милијарди евра.

Денес, 5G мрежата покрива 97,8% од населението со гигабитни брзини во речиси сите градови во државата, додека најголемата оптичка инфраструктура покрива речиси двојно повеќе домаќинства во Македонија во споредба со сите останати оператори на пазарот заедно.

Новите Ookla Speedtest признанија уште еднаш потврдуваат дека Македонски Телеком поставува стандарди за квалитетот на мрежата во Македонија, обезбедувајќи врвно дигитално искуство за своите корисници – без разлика дали станува збор за секојдневна комуникација, стриминг на видео содржини, онлајн гејминг или користење на најбрзата интернет конекција.

ЗА OOKLA®

Ookla, компанија од Accenture, е глобален лидер во анализа и тестирање на конективноста што ја обединува доверливата експертиза на Speedtest®, Downdetector®, Ekahau® и RootMetrics® за да обезбеди неспоредливи сознанија за мрежата и конективноста. Со комбинирање податоци од повеќе извори со водечка експертиза во индустријата, ги трансформираме метриките за перформанси на мрежата во стратешки, практични сознанија.

Нашите решенија им овозможуваат на давателите на услуги, на претпријатијата и на владите критични податоци и сознанија потребни за оптимизирање на мрежите, подобрување на дигиталните искуства и помош при затворање на дигиталниот јаз. Во исто време, ги збогатуваме искуствата во реалниот свет на поединците и бизнисите коишто се потпираат на конективност за работа, учење и комуникација. Од мерење и анализа на конективноста до поттикнување на иновациите во индустријата, Ookla му помага на светот да остане поврзан.