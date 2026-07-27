Наградна игра за млади со ZIPP картичката од Комерцијална банка

Клиентите на возраст од 18 до 29 години кои се корисници на Zipp Mastercard Debit World картичката од Комерцијална банка, со секоја трансакција учествуваат во Наградната игра ZIPP & WIN и добиваат можност да станат добитници на електричен MATE велосипед или 30.000 денари на нивната Zipp сметка.

Во периодот до 10 септември 2026 година, секоја трансакција со Zipp картичката направена во земјата со физичка картичка, преку телефон или смарт часовник, носи по една шанса (еден код) за освојување на една од наградите.

Колку повеќе трансакции, толку повеќе шанси за освојување на една од наградите.

Извлекувањето на добитниците ќе се одржи на 14 септември 2026 година.

Сите детали и правилата за Наградната игра се достапни на следниот линк.