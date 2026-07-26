Докторка за навиките на најздравите 90-годишни пациенти: „Тие избегнувале иста работа во животот“

Нејзиниот совет се базира на научен концепт познат како хормеза, идејата дека изложувањето на телото на мали, подносливи дози на стрес може да предизвика корисни адаптации, додека поголемите дози можат да бидат штетни.

Она што не ве убива може да ви помогне да стареете подобро. Докторка од геријатрија открила живот навика што сите нејзини најстари и најздрави пациенти се чини дека ја делат, а тоа не е посебна диета или скапи додатоци, туку нешто многу поедноставно и подостапно за сите.

Според д-р Стефани Роџерс, сите тие систематски избегнуваат една посебна состојба на удобност.

„Најздравите луѓе во нивните 80-ти и 90-ти години што ги гледам како доктор по геријатрија, целиот свој живот избегнуваат едно нешто, а тоа е удобноста“, рече Роџерс во видео на TikTok. „Ако навистина сакате добро да стареете, избегнувајте удобност и секогаш пробувајте нови работи.“

Нејзиниот совет се базира на научен концепт познат како хормеза, идејата дека изложувањето на телото на мали, подносливи дози на стрес може да промовира корисни адаптации, додека поголемите дози можат да бидат штетни.

Научно објаснување – што е хормеза?

Концептот на хормеза се сведува на пронаоѓање на вистинската количина на предизвик. Не станува збор за подложување на вашето тело на екстремен напор, туку за охрабрување да се прилагоди. „Сакате да го предизвикате вашето тело доволно за да го охрабрите да се прилагоди, но не толку многу за да го оштетите“, објасни Роџерс.

Овој контролиран, благ стрес помага во градењето отпорност, правејќи го телото и мозокот подобро опремени за справување со идните предизвици.

Сепак, хормеза не е нужно кратенка за подолг живот. Повеќето експериментални докази сугерираат дека го подобрува здравјето како што старееме, а не дека го продолжува животниот век. Истражувачите истакнуваат дека најсилните докази сè уште укажуваат на редовно вежбање, здрава исхрана и одржување здрава тежина како најдобри начини за постигнување долговечност.

Чести примери за хормеза вклучуваат тренинг за сила, кој создава микро-оштетувања на мускулите, сигнализирајќи им на мускулите и кардиоваскуларниот систем да се поправат и зајакнат. Друг пример е консумирањето растителни соединенија како ресвератрол, кој се наоѓа во грозјето и бобинките, и сулфорафан од крстоцести зеленчуци како брокула. ​​Овие благи токсини ја активираат природната антиоксидантна и антиинфламаторна одбрана на телото.

Предизвик за телото и умот

За да се примени принципот на хормеза, д-р Роџерс препорачува постојано да го предизвикувате вашето тело и ум на нови начини, наместо да ги повторувате истите, добро истрошени рутини.

Разновидност на движења за физичко здравје

„Ако сакате вашето тело добро да старее, секогаш треба да пробувате нови движења, нови вежби и нови начини да го предизвикате вашето тело“, рече таа. На пример, тоа би можело да значи дека долгогодишните тркачи пробуваат јога или кревачите на тегови додаваат вежби за рамнотежа и мобилност во нивните рутини.

Таквата стратегија се исплати. Една студија покажа дека луѓето кои се занимаваат со различни физички активности имале 19 проценти помал ризик од смрт од која било причина во споредба со оние кои се држеле до истата рутина на вежбање.

Ментална гимнастика за остар ум

Истиот принцип важи и за мозокот. Роџерс ги охрабрува луѓето да учат нови вештини, да најдат хоби или да ги прошират своите социјални кругови. „Запознавајте нови луѓе и водете разговори за идеи за кои никогаш порано не сте разговарале“, советува таа.

Учењето нов јазик може да биде особено корисно. Истражувањата покажаа дека дури и луѓето кои почнуваат да учат втор јазик подоцна во животот можат да го забават когнитивниот пад поврзан со стареењето.

„Не постои јасна возрасна граница над која учењето втор јазик повеќе не е корисно“, рече д-р Томи Вуд, невронаучник и автор. Вуд посочи на неколку студии кои покажаа дека постарите возрасни лица го подобриле вниманието, работната меморија и извршната функција по само неколку месеци учење јазик. Учењето нешто ново, исто така, им помага на луѓето да останат социјално поврзани, а воедно ја зајакнува способноста на мозокот да се адаптира и асимилира нови информации. „Правењето грешки е еден од најголемите двигатели на невропластичноста и учењето“, додаде Вуд.

Што можеме да научиме од стогодишниците?

Советот на д-р Роџерс се совпаѓа со она што го знаеме за најдолговечните луѓе во светот, таканаречените „Сини зони“. Генетиката одредува само околу 20 проценти од нашиот животен век, додека преостанатите 80 проценти зависат од начинот на живот и околината.

Нивниот начин на живот природно ги вклучува принципите на хормеза. На пример, физичката активност не е одење во теретана, туку постојано, природно движење преку секојдневни активности како што се одење, градинарство и вршење домашни работи. Тие исто така јадат целосна, растителна исхрана и често практикуваат умереност, како јапонското правило кое вели да престанете да јадете кога стомакот ви е 80 проценти полн. Одржувањето силни врски со семејството и заедницата и чувството за цел се дополнителни клучни елементи за нивната долговечност. На пример, физичката активност не е одење во теретана, туку постојано, природно движење преку секојдневни активности како што се одење, градинарство и вршење домашни работи. Исто така, нивната исхрана се базира на интегрална храна на растителна основа, а тие често практикуваат умереност, како што е јапонското правило кое диктира да престанете да јадете кога стомакот ви е 80 проценти полн. Одржувањето силни врски со семејството и заедницата и чувството за цел се дополнителни клучни елементи на нивната долговечност.