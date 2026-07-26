И до 600 евра надомест од авиокомпанијата ако доцни летот: Ова е новиот тарифник

Едно од новите правила што сигурно ќе ги интересира патниците кои често летаат со различни авиокомпании во европските земји е поврзано со – надомест или компензација. Имено, новите правила носат и промена на цената на надоместокот за патниците, ако нивниот лет доцни или е откажан, како и за повеќето други проблеми за кои авиокомпанијата е единствено одговорна.

Според новите правила за правата на патниците во воздушниот транспорт, усвоени од Европскиот парламент, меѓу другото е наведено дека правото на патникот на надомест се задржува во случај на доцнење на летот повеќе од три часа или откажување на лет помалку од 14 дена пред закажаното поаѓање.

Сепак, надоместокот може да се промени.

Кога летот е откажан или доцнење најмалку три часа, патниците ќе го задржат правото на надомест во износ од 250 до 600 евра, во зависност од должината на летот. Според новите правила, патниците ќе добиваат 300 евра за доцнење од три до четири часа на сите летови подолги од 3.500 километри, а за доцнење од повеќе од четири часа или за откажување на летови, износот се зголемува на 600 евра.

Имено, износите на надоместокот остануваат 250 евра за летови до 1.500 километри, 400 евра за летови во рамките на ЕУ и за летови помеѓу 1.500 и 3.500 километри, додека 600 евра ќе бидат надомест за други летови.

Според новите правила, авиокомпаниите ќе мора електронски да ги известат патниците за нивните права и можноста за поднесување барање за надомест најдоцна 96 часа по пристигнувањето.

Плаќање во рок од 30 дена

По приемот на барањето, превозниците ќе мора веднаш да го потврдат приемот, а во рок од 30 дена да го платат надоместокот или да го оправдаат одбивањето на барањето.

Исто така, новите правила ќе ја забранат практиката на „непојавување“, според која на патниците може да им биде одбиено качување на повратниот лет доколку не го користеле појдовниот лет.

Воведена е и поголема транспарентност на цените на билетите, па основната прикажана цена, вклучувајќи го и дозволениот рачен багаж, ќе мора јасно да се наведе пред почетокот на резервацијата, за патниците полесно да можат да ги споредуваат понудите на различните превозници.

Зголемени се и правата на лицата со попреченост и намалена мобилност, како и децата, бремените жени и малолетниците без придружба.

Имено, бремените жени, децата под 14 години, семејствата и лицата што ги придружуваат патниците со намалена мобилност ќе мора да можат да седат заедно без дополнителен надомест.

Се воведува ново правило за патување на родители со деца. Отсега, авиокомпаниите ќе мора да продаваат билети за летови со споени седишта. Поточно, родителот и детето ќе седат заедно, еден до друг, и нема да им биде дозволено да им наплаќаат дополнително за ова, што е она што го правеа нискобуџетните компании досега. Ова правило важи и за патниците со попреченост и нивните придружници, кои исто така ќе седат заедно од следната година, без дополнителен надомест.

Лицата со намалена подвижност ќе добијат поголеми права на помош, приоритет при пренасочување на патувањата, како и бесплатен превоз на помагала за мобилност и кучиња-водичи.

Инаку, Парламентот ги усвои новите правила со 646 гласа „за“, 12 „против“ и три „воздржани“.

Ве потсетуваме дека новите правила се однесуваат на вкупните цени на билетите со вклучен рачен багаж, потоа на полесна компензација во случај на доцнење и откажување на летови, на горенаведените правила за патници што патуваат со деца.

Иако Македонија не е членка на ЕУ, промените ќе важат за голем број граѓани кои користат европски авиокомпании и летови поврзани со земјите-членки.

Новите правила ќе стапат на сила на почетокот на следната година.