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ЗДРАВЈЕ

5 научно поткрепени совети за подолг живот кои не чинат ни денар

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Александар
стогодишници

Многу едноставни навики можат да го продолжат животот и да овозможат стареење без да ви требаа ни денар во џебот.

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На социјалните медиуми, стремежот кон добро стареење обично вклучува слабо проучени додатоци во исхраната, високотехнолошки носиви уреди и скапи теретани или спа центри. Но, подолгиот и поздрав живот не мора да биде комплициран или скап, само треба да ги запомните клучните столбови на долгиот и здрав живот, велат експертите за долговечност.

Имено, покрај генетиката и околината, долговечноста е одредена од сложена интеракција помеѓу изборот на начин на живот.

Прескокнете го утринското скролање на телефонот, наместо тоа одете на утринска прошетка

-Физичката активност е за телото како менување на маслото во вашиот автомобил. Вежбањето е извонредно во одржувањето на физичкото и когнитивното функционирање, изјави за „Здравје“ д-р С. Џеј Олшански, професор по епидемиологија и истражувач за долговечност на Универзитетот во Илиноис во Чикаго.

Одењето може да биде особено добра навика која треба да се стекне. Пешачењето е редовен дел од секојдневниот живот за луѓето што живеат во „сините зони“ – регионите низ светот со најголема концентрација на стогодишници.

Пешачењето има кардиоваскуларни придобивки како што се подобар крвен притисок, холестерол и шеќер во крвта, како и подобро здравје на коските, сон и ментално здравје.

Заменете две помалку хранливи намирници со две овошја или зеленчук

Следењето на медитеранската исхрана и DASH диетата може да го продолжи животот со намалување на ризикот од срцеви заболувања, рак и други хронични заболувања.

Овие диети нагласуваат интегрална храна и ја намалуваат преработената храна, па наместо ултра-преработени пакувани закуски, купете две интегрални намирници.

„Не се зафаќајте премногу со параметрите на една специфична диета“, рече Алис Лихтенштајн, доктор на науки, виш научник и директор на тимот за кардиоваскуларна исхрана во Центарот за истражување на човечката исхрана за стареење на Универзитетот Тафтс.

Овие диети вклучуваат интегрални житарки, овошје и зеленчук, вклучувајќи протеини од растителна основа како што се јаткасти плодови и мешунки, млечни производи со ниска масленост, риба, безмасна живина и растителни масла за готвење.

Јадењето повеќе интегрална храна не само што додава хранливи материи, туку и го намалува внесот на храна богата со додаден шеќер, натриум и заситени масти.

Замрзнатото овошје е исто толку хранливо.

Седум часа добар сон секоја вечер

Мажите кои спијат доволно – 7 до 8 часа, живеат околу пет години подолго, а жените околу 2,5 години.

Од друга страна, лошиот сон е поврзан со метаболички проблеми, нерамнотежа на нервниот систем, хронично воспаление и нарушувања на имунолошкиот систем. Сето ова го зголемува ризикот од срцеви заболувања, дијабетес и други хронични заболувања.

Недоволното спиење може да биде опасно и за когнитивното здравје како што старееме. За време на спиењето, телото го чисти мозокот од токсини. Без соодветен сон, постои зголемена веројатност за развој на Алцхајмерова болест и други деменции.

Социјализација

Супер старите луѓе имаат една заедничка особина – тие се друштвени.

-Ова добро се вклопува со растечкиот број истражувања што ги имаме за негативните здравствени последици од осаменоста и социјалната изолација, што може да доведе до прерана смрт.

Квалитетот на врските е поважен од бројот на луѓе со кои комуницирате.

Еден начин да се пронајдат значајни врски е волонтирањето. Луѓето кои волонтираат од 1 до 4 часа неделно биолошки стареат побавно.

Оптимизам

Оптимизмот би можел да го продолжи животот за 15 проценти.

-Оптимизмот е поврзан и со пониски нивоа на воспаление и поздрави кардиоваскуларни маркери – вели Лаура Кубзански, доктор по филозофија, професор по општествени и бихејвиорални науки на Харвардското училиште за јавно здравје Т.Х. Чан.

Оптимистичките луѓе се посклони да поставуваат цели и имаат самодоверба да ги постигнат.

-Оптимизмот може да помогне и во ублажување на ефектите од стресот – вели Кубзански.

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