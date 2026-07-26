Ова се новите правила во воздушниот сообраќај: Родителот и детето ќе седат заедно, нема дополнителна наплата

Како дел од новата регулатива на Европската Унија, која донесе најголема реформа во воздушниот сообраќај во последните две децении, една од точките се однесува на промените во правата на родителите кои патуваат со деца под 14 години.

Според новата регулатива, која вклучува голем број новини, патниците очигледно ќе имаат многу поголеми права отколку порано.

Кога станува збор за патување на родители со малолетни деца, поточно деца под 14 години, новите измени ќе заштедат пари на билети.

Имено, досега практиката, најчесто кај компаниите со низок буџет, вклучуваше наплата за избор на седиште. Сепак, од следната година, кога ќе почнат да се применуваат новите правила, авиокомпаниите ќе мора да ги „зближат“ родителите и децата, а не да им наплаќаат дополнително за тоа.

Се воведува ново правило за патување на родители со деца. Отсега, авиокомпаниите ќе мора да продаваат билети за летови со споени седишта. Поточно, родителот и детето ќе седат заедно, еден до друг, и нема да им биде дозволено да им наплаќаат дополнително за ова, што е она што го правеа нискобуџетните компании досега. Ова правило важи и за патниците со попреченост и нивните придружници, кои исто така ќе седат заедно од следната година, без дополнителен трошок.

Цената на билетите за деца е непроменета

Што се однесува до цените на билетите за деца постари од две години, засега, нема да има промени.

Децата под две години патуваат бесплатно во некои авиокомпании, а понекогаш плаќаат половина од цената на билетот за нив. Меѓутоа, кога ќе наполнат две години, плаќаат иста цена како и возрасните, што останува непроменето. Овие нови правила во воздушниот сообраќај не го опфаќаат тој дел. Тие се однесуваат исклучиво на распоредот на седење на родителите и децата во авионот.

Се укинува надоместокот за багаж внесен во авионот

Правилата усвоени од земјите-членки и Европскиот парламент се однесуваат, меѓу другото, и на рачниот багаж.

Имено, авиокомпаниите повеќе нема да можат да им наплаќаат на патниците дополнителен надомест за внесување мали куфери во авионот, практика што прво ја воведоа нискобуџетните авиокомпании, а потоа ја следеа и други.

Ова е најголемиот удар за авиокомпаниите бидејќи веројатно ќе мора да ги регулираат цените на билетите. Повеќе нема да има доплата до осум килограми. Ќе видиме колку и дали билетите ќе бидат поскапи, но сигурно нискобуџетните компании ќе бидат креативни со цените.

Сепак, новите правила сè уште треба да се гласаат.

Тоа е само формалност, која ќе биде завршена до крајот на оваа година. Важно е да се постигне консензус.

Ве потсетуваме дека новите правила се однесуваат на вкупните цени на билетите со вклучен рачен багаж, потоа на полесна компензација во случај на доцнење и откажување на летови, на горенаведените правила за патниците што патуваат со деца.

Иако Македонија не е членка на ЕУ, промените ќе важат за голем број граѓани кои користат европски авиокомпании и летови поврзани со земјите-членки.

Новите правила ќе стапат на сила на почетокот на следната година.