Германската индустрија губи 15.000 работни места месечно

Германскиот индустриски сектор губи околу 15.000 работни места месечно, предупреди шефот на Конфедерацијата на германската индустрија (BDI).

Тања Генер, генерален директор на BDI, изјави за DPA дека ситуацијата во индустријата е критична.

Сепак, имаше многу можности за пресврт, рече таа.

„Убедена сум дека ако си ја завршиме домашната работа, повторно ќе ги имаме сите можности. Иновацијата долго време е врвен приоритет за многу компании“.

Гонер рече дека инвестирањето во нови технологии, како што е вештачката интелигенција, е клучно.

„Ги имаме сите можности, особено во индустриското производство“, рече Гонер, додавајќи дека на бизнисите им се потребни политички услови што ги охрабруваат инвестициите и ја поддржуваат индустриската трансформација.

„Германија изгуби во однос на конкурентноста“, рече поранешната конзервативна политичарка. Затоа, секоја политичка одлука во Германија и Европа треба да се оценува со едноставен тест: „Дали придонесува за конкурентноста? Дали им помага на компаниите повторно да станат поконкурентни?“.

Геополитичките настани, како што се царинските политики на САД и растечката индустриска доминација на Кина, исто така, влијаеја врз индустријата, рече таа.

Овие предизвици се појавија во време „кога навистина треба да „тргнеме во теретана“ за да ги изгубиме вишокот килограми акумулирани во последните години“, рече Гонер, истакнувајќи дека комбинацијата од структурни слабости и надворешни притисоци ја става германската деловна средина под огромен притисок.

БДИ претставува околу 100.000 компании кои заедно вработуваат повеќе од 8 милиони работници.