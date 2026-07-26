Лекарите предупредуваат: Промените на стапалата можат да бидат првиот знак на болеста

Промените на стапалата како што се оток, студ, болка или задебелување на ноктите можат да откријат здравствени проблеми – од лоша циркулација и недостаток на витамини до посериозни дијагнози.

Многу луѓе живеат во заблуда и ги игнорираат проблемите што ги имаат со стапалата. Сепак, со доаѓањето на потоплите денови и честото носење сандали и влечки, сите недостатоци стануваат многу позабележителни.

Специјалистката за подијатрија на Кралскиот колеџ за подијатрија (RCP), Ема Меконахи, изјави за The Times дека иако повеќето тегоби се безопасни и лесно се лечат, забележувањето на абнормалности во функцијата, изгледот или чувството на стапалата може да открие многу за општата состојба на телото.

„Сите треба редовно да ги прегледуваме нашите стапала. Болката, непријатноста или какви било промени можат да бидат првиот показател дека нешто посериозно се случува во телото“, предупредува Меконахи.

Освен вообичаените појави како што се плускавци, меурчиња или буниони, важно е да се обрне внимание на други сигнали.

Отечени стапала

Отечените стапала (периферен едем) може да бидат блага и безопасна појава, честа појава за време на летните горештини или за време на бременоста. Исхраната богата со сол и седењето или стоењето подолги периоди дополнително ја влошуваат состојбата со забавување на лимфниот систем, предизвикувајќи акумулација на течност во долните екстремитети.

Ненадејните промени на едното или двете стапала, како што се силен оток или шарена, мермерна кожа, може да укажуваат на проблеми со циркулацијата и висок крвен притисок. Ако отокот е ненадеен, силен, болен или не исчезне по неколку дена, Британската фондација за срце предупредува дека тоа може да биде знак на срцево, бубрежно или црнодробно заболување.

Дебели, жолти или дамчести нокти

Задебелувањето, промената на бојата или ноктите покриени со мали вдлабнатини може да бидат знак на псоријаза на ноктите, автоимуна состојба која предизвикува воспалителни промени на кожата и ноктите. Според Здружението за псоријаза, оваа состојба ги погодува до половина од заболените од псоријаза, но е исто така ран знак на псоријатичен артритис. За жал, често се погрешно дијагностицира како едноставна габична инфекција. Важно е да се посети матичен лекар, особено ако ноктот почне да се одвојува од основата.

Болка во палецот

Палците носат голем дел од тежината на телото – ги користиме за рамнотежа и рефлексија со секој чекор. Ако болката во палецот е ненадејна и исклучително силна, може да станува збор за гихт. Тоа е вид на артритис предизвикан од високо ниво на урична киселина во крвта. Нападите можат да траат до две недели, а ненавременото лекување може трајно да го оштети зглобот на палецот. Хроничната вкочанетост и болката во големиот прст што е најизразена наутро може да укажуваат на hallux rigidus – форма на артритис на зглобот на големиот прст.

Пецкање во прстите

Притисокот врз нервите поради носење тесни чевли или долго време останување во една положба е најчеста причина за краткотрајна вкочанетост (кога вашата „нога се вкочанува“). Меѓутоа, ако пецкањето се јавува често, тоа може да биде знак на Мортонов невром (здебелување на нервното ткиво во стапалото) или синдром на тарзален тунел (притисок врз нервите во пределот на глуждот). Исто така, недостатокот на витамин Б12 може да доведе до нервни проблеми и чувство на пецкање.

Студени стапала

Ако вашите стапала се ладни дури и во летната жештина, често може да станува збор за Рејноов синдром, состојба во која протокот на крв во екстремитетите е намален поради пад на температурата или стрес.

Постојано ладните екстремитети можат да бидат и симптом на хипотироидизам – намалена функција на тироидната жлезда. Кога тироидната жлезда произведува помалку хормон отколку што е потребно, метаболизмот се забавува, што резултира со послаба циркулација во рацете и нозете.