„Охрид е прескап, за тие пари ќе одам во Грција“ – дали навистина е така или само си ја повторуваме истата приказна?

Секое лето, речиси без исклучок, на социјалните мрежи и во разговорите се повторува истата реченица, „Охрид е прескап. За тие пари ќе одам во Грција“.

За некого тоа веќе стана правило, а не мислење. Но кога ќе се тргнат емоциите и ќе се погледнат бројките, се поставува едно едноставно прашање – дали навистина е така?

Вистината е дека и Охрид, како и секоја туристичка дестинација, може да биде и многу скап, но и изненадувачки пристапен. Зависи како сакате да летувате.

Ако сакате прв ред лежалки, коктели цел ден, вечери во најлуксузните ресторани и хотел со пет ѕвезди, тогаш да – ќе потрошите многу. Но истото тоа ќе го платите и во Грција, а често и значително повеќе.

Охрид не е само плажа – тој е искуство

Многумина ја споредуваат цената на лежалките, но забораваат што добиваат.

Охрид не е само место каде што ќе се капете. Тоа е град кој повеќе од четири децении е под заштита на УНЕСКО. Тоа е едно од најстарите и најдлабоките природни езера во Европа, старо неколку милиони години. Тоа е поглед кон Галичица кој не може да се купи со никакви пари.

Тоа се Самоиловата тврдина, Канео, Плаошник, Света Софија, старите калдрми, дрвените чардаци, утринското кафе покрај езерото и вечерната прошетка по кејот.

Не случајно постои легендата дека Охрид некогаш имал 365 цркви – по една за секој ден од годината. Такво нешто нема ниту едно летувалиште во регионот.

Колку навистина чини ден на плажа?

Најголем дел од плажите во Охрид се бесплатни за користење. Плаќате само ако сакате лежалка или чадор.

Во зависност од плажата, две лежалки со чадор најчесто чинат меѓу 400 и 800 денари, додека на дел од плажите една лежалка може да се најде и за околу 200–250 денари.

За споредба, на многу плажи во Грција ова лето сет од две лежалки со чадор почнува од околу 15 евра, а на попопуларните плажи достигнува и повеќе десетици евра.

Со други зборови, лежалките во Охрид во голем број случаи не се поскапи, туку напротив – се поевтини.

А што е со храната?

Тука повторно постои заблуда дека „сè е прескапо“.

Да, ако седнете во ресторан на самиот кеј со најубав поглед кон езерото, сметката нема да биде мала.

Но Охрид има десетици локални ресторани, таверни, сендвичари и пицерии каде што и денес може да се руча по цена која не се разликува многу од Скопје.

Пица, паста, традиционална македонска храна, пастрмка, салати, скара или брза храна – изборот е огромен и секој може да најде нешто според својот буџет. Туристичките портали и посетителите често истакнуваат дека, иако рестораните на најатрактивните локации се поскапи, градот нуди и голем број пристапни места за јадење.

Истото важи и за кафето. Може да пиете кафе со најубав поглед во Македонија, но можете и да седнете неколку улици подалеку и да платите речиси исто како дома.

Сместување за секој буџет

Ова е уште една точка каде што многумина генерализираат.

Да, хотелите со четири и пет ѕвезди можат да бидат скапи. Но Охрид никогаш не бил само хотелски туризам.

Има приватни апартмани, вили, семејни пансиони, студија и соби за изнајмување во речиси секоја населба.

Во екот на сезоната може да се најде сместување од неколку десетици евра, па сè до луксузни апартмани со поглед кон езерото. Туристичките платформи и оваа сезона покажуваат голем избор на сместувања во различни ценовни категории.

Тоа значи дека Охрид не е резервиран само за туристи со висок буџет.

Она што никој не го пресметува

Кога некој ќе каже дека „за тие пари одам во Грција“, ретко ја пресметува целата сметка.

Колку чини горивото?

Колку патарини ќе платите?

Колку време ќе поминете на граница?

Колку ќе ве чини паркинг?

Колку ќе потрошите само за да стигнете до плажата?

Сето тоа е дел од цената на одморот.

Во Охрид, за голем број туристи од Македонија, патувањето е пократко, нема гранични формалности и најчесто нема дополнителни трошоци што лесно можат да ја зголемат сметката при патување во странство.

Не може сè да се спореди со цена

Колку вреди едно вечерно зајдисонце кај Канео?

Колку вреди прошетка низ чаршијата?

Колку вреди погледот од Самоиловата тврдина?

Колку вреди утринското кафе покрај езерото додека сонцето изгрева над Галичица?

Тоа не се работи што можат да се стават во табела. Токму затоа Охрид секоја година повторно е полн и покрај сите критики. И покрај сите коментари дека е прескап. И покрај тоа што секоја година илјадници луѓе велат дека „следната година сигурно одат во Грција“.

Проблемот можеби не е во Охрид

Вистина е дека има локали каде цените се високи. Има и плажи каде лежалките се поскапи.

Но тоа не е целиот Охрид.

Како што не е цела Грција Миконос, така не е ни цел Охрид плажа со ВИП лежалки.

Во секој туристички град постојат и луксузни и пристапни понуди. Разликата е што за Охрид најчесто се зборува само за најскапите примери.

На крајот изборот е личен

Некој ќе избере море, некој ќе избере езеро, некој ќе сака тивки утра покрај кристално чиста вода, а некој ќе сака големи песочни плажи. Тоа е прашање на вкус.

Но ако разговорот е за цените, тогаш вреди прво да се направи целосната пресметка.

Бидејќи кога ќе се соберат сместувањето, лежалките, храната, пијалоците, горивото, патарините и сите дополнителни трошоци, разликата меѓу Охрид и многу грчки летувалишта често не е толку голема како што се претставува.

А едно нешто е сигурно.

Охрид не е само туристичка дестинација. Тој е дел од македонскиот идентитет. Бисер кој го имаме дома и кој, без разлика дали ќе одиме таму секоја година или не, останува едно од најубавите места што оваа земја може да ги понуди.

С.Б.