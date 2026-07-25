Зошто сте уморни во лето? Доктор ги објаснува причините и нуди решенија

Чувството на замор може да изгледа контраинтуитивно кога времето е убаво, сонцето сјае и планираме одмор.

Сепак, летниот замор е вистински феномен што влијае на многумина, а причините се разновидни, од дехидрација до подолги дневни часови, објаснува за „Independent“ докторот д-р Џон Брифа. Ако чувствувате необјаснив замор, еве ги можните причини и препораки за негово ублажување.

Топлина и телесна температура

Ова лето беше со рекордни температури, а серија топлотни бранови можат да предизвикаат замор бидејќи промените на температурата влијаат на способноста на телото да ја регулира сопствената топлина.

„Нашиот метаболизам, кој создава енергија, најдобро функционира во многу тесен температурен опсег. Ако телото значително се олади или загрее, дури и за само половина степен, сите процеси се забавуваат“, вели д-р Брифа.

За да се ублажи заморот предизвикан од топлина, тој предлага ладење на областите без влакна на кожата, како што се дланките, челото и стапалата, бидејќи тие најбрзо ја намалуваат телесната температура.

„Изладете ги овие делови од телото, но не со мраз бидејќи тоа ги стеснува крвните садови. Користете ладна облога на температура од околу 15 степени Целзиусови. Ако не можете да се разладите во река, езеро или море, дури и самото потопување на нозете е многу подобро од ништо“, додава тој.

Проблемот со дехидрацијата

Сонцето, потењето и недоволното внесување течности се главните причини за дехидрација, која е поизразена во лето. Заморот е еден од нејзините први знаци, проследен со главоболки, вртоглавица и пропаднати очи. Д-р Брифа истакнува дека, според истражувањата, дури и многу блага дехидрација од само еден до два проценти од телесната тежина е доволна за да се почувствува пад на менталните функции.

„Многу луѓе пијат вода само кога чувствуваат жед, но ова е погрешен пристап. Жедта е, всушност, доцен знак на дехидрација“, вели д-р Брифа.

Ако не сте сигурни дали пиете доволно, тој препорачува да ја следите бојата на вашата урина.

„Треба да пиете доволно течности за да ја одржите вашата урина светло жолта во текот на денот. Користете ја бојата на пино гри како водич. Ако вашата урина е во боја на темно шардоне или енергетски пијалок, тоа е знак на проблем“, посочува докторот.

Влијанието на алкохолот врз сонот

Во текот на летото, консумирањето алкохол често се зголемува поради одмори, поминување време на отворено и подолги денови. Покрај другите штетни ефекти, алкохолот го нарушува и квалитетот на сонот. Иако д-р Брифа не сака да ги обесхрабри луѓето да пијат одговорно и умерено, тој забележува: „Проблемот е што дури и релативно мали количини алкохол можат да го нарушат сонот толку многу што ќе се чувствувате значително помалку одморени наутро“.

„На повеќето луѓе нема да им пречи еден пијалок, како што е чаша вино или мало пиво, но проблемите обично започнуваат после тоа. Со вториот пијалок, повеќето луѓе повеќе не можат да го избегнат негативното влијание врз сонот“, вели докторот.

Долги денови и нарушен ритам

Изложеноста на светлина ноќе може да го наруши нашиот циркадијален ритам и да го наруши сонот, а во лето, овој проблем се влошува со подолгите денови.

„Летните вечери се долги, што може да го отежни заспивањето, а раното изгрејсонце нè спречува да спиеме подолго наутро“, објаснува д-р Брифа.

Тој не се залага луѓето да се кријат од дневната светлина, но смета дека е добра тактика да се заштитите од раното изгрејсонце за да спиете подолго. За таа цел, тој препорачува инвестирање во завеси „затемнување“, кои целосно ја блокираат светлината, или маска за очи.

Алергии и дишење

Во текот на летото, нивото на полен се зголемува и ги иритира оние кои страдаат од поленска треска. Симптомите како затнат нос и чешање на очите честопати влијаат на квалитетот на спиењето.

„За оние кои страдаат од поленска треска и кои не можат да дишат низ нос, клучно е да се отпушат дишните патишта за да не мора да дишат низ уста“, вели д-р Брифа.

Повеќето луѓе полесно дишат низ нос. Ако се принудени да дишат низ уста, можат да хипервентилираат во текот на ноќта, што значи дека нивното тело добива малку помалку кислород.

За да ги одржите дишните патишта отворени ноќе, д-р Брифа препорачува фластери што ги прошируваат ноздрите или испирање на носот со солена вода.