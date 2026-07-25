„Facebook“ ќе бара видео селфи за потврда на идентитетот

„Meta“ претстави нов систем за потврда на идентитетот на „Facebook“, кој треба да им помогне на корисниците полесно да ги препознаваат вистинските лица меѓу големиот број лажни и AI-профили. Новата ознака ќе биде целосно бесплатна, но корисниците ќе мора да поминат проверка со помош на видео селфи.

Компанијата наведува дека постапката трае само неколку минути. Системот користи технологија за препознавање на лице и го споредува снименото видео селфи со постојните фотографии на вашиот „Facebook“ профил за да потврди дека профилот навистина му припаѓа на лицето што го користи.

Бесплатната потврда на идентитет не е исто што и „Meta Verified“

За да ја добие новата ознака, корисникот мора да има најмалку 18 години и неговиот профил да биде во согласност со правилата на заедницата на „Facebook“.

По успешната проверка, ознаката ќе биде прикажана на повеќе делови од „Facebook“, вклучувајќи ги „Marketplace“, „Dating“ и други услуги. „Meta“ нагласува дека оваа ознака не претставува препорака ниту гаранција дека профилот е доверлив, туку исклучиво потврда на идентитетот на неговиот сопственик.

Тоа е и главната разлика во однос на „Meta Verified“, кој е претплатничка услуга со дополнителни поволности. Новата потврда на идентитет нема да се наплаќа.

Зошто „Meta“ ја воведува оваа функција?

Новата опција доаѓа во период кога сè повеќе измами се изведуваат со помош на AI-генерирани профили. Благодарение на алатките за генеративна вештачка интелигенција, измамниците денес можат да креираат многу убедливи фотографии, биографии и профили, а потоа автоматски да испраќаат пораки до голем број луѓе.

„Meta“ очекува дека бесплатната потврда на идентитет ќе им помогне на корисниците полесно да ги разликуваат вистинските лица од лажните профили и на тој начин да се намали бројот на интернет измами.

Компанијата истовремено најави и тестирање на нов приказ на видео содржини преку цел екран, кој кај дел од корисниците ќе се прикажува веднаш по отворањето на апликацијата. Оние што не го сакаат овој изглед ќе можат да се вратат на класичниот приказ на почетната страница.

Новата потврда на идентитет нема да биде достапна за „Facebook Pages“ ниту за „ProMode“ профилите. Функцијата постепено ќе почне да пристигнува кај корисниците од понеделник на одбрани пазари, а подоцна ќе биде проширена и во останатиот дел од светот.