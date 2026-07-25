Докторка предупредува: Ако ја забележите оваа промена кај месото, не го купувајте

Месото е една од најважните намирници во исхраната, но само ако е свежо и правилно складирано.

Затоа, при купувањето, важно е да се обрне внимание на неколку знаци кои можат да укажуваат дека производот не е безбеден за употреба.

Д-р Радмила Шехиќ истакна дека месото е исклучително важен извор на протеини и есенцијални аминокиселини, но и на витамин Б12, кој игра клучна улога во работата на нервниот систем, мозокот и метаболизмот.

Како што објаснува, токму поради високата содржина на витамин Б12 месото зазема важно место во исхраната, додека луѓето кои не консумираат производи од животинско потекло мора да го компензираат овој витамин на други начини.

Сепак, подеднакво е важно да знаете како да препознаете дали месото е свежо.

Според советот на докторот, првиот знак на кој треба да се обрне внимание е промена на бојата. Ако забележите дека на одредени делови се појавуваат потемни или сивкасти дамки, треба да бидете особено внимателни.

Друг важен индикатор се открива по отворањето на пакувањето. Ако површината на месото е леплива или влакната се растегнуваат при допир, ова може да укажува на расипување и таков производ не треба да се користи.

Третиот знак е непријатен или невообичаен мирис. Свежото месо не треба да има интензивен или кисел мирис, па секоја изразена промена е причина за дополнителна претпазливост.

Докторката, исто така, потсетува дека правилната термичка обработка е исто толку важна како и изборот на квалитетно месо. На температура над 75 степени Целзиусови, се уништуваат голем број бактерии кои можат да предизвикаат здравствени проблеми.

Иако месото во продавниците се чува во ладилници за витрини на соодветна температура, потрошувачите сепак треба да го проверат производот пред да го купат и да обрнат внимание на неговиот изглед, текстура и мирис.

Неколку секунди внимание во продавницата можат да бидат доволни за да се избегне купување месо кое не е со соодветен квалитет и со тоа да се заштити здравјето на целото семејство.