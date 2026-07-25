Што ако немате пари да платите патарина?

Се случува баш кога најмалку треба. Долг пат, жештина, нервозен сообраќај, редица возила зад вас, а вие на наплатна рампа сфаќате дека немате ситно, картичката не поминува или паричникот останал дома. Непријатно е. Но не е крај на светот, ако се реагира мирно и без паметување пред рампата.

Првото правило е едноставно: не обидувајте се да поминете без плаќање. Тоа е најлошата идеја. Наплатните станици имаат камери, возилата се евидентираат, а секое „ајде ќе поминам па што биде“ може да заврши со многу поголема главоболка од самата патарина.

„Најскапо е кога возачот мисли дека малата сума не е важна. Не е проблемот во 40, 60 или 100 денари, туку во прекршокот што може да следи“, велат познавачи на сообраќајните правила.

Ако немате готовина, најпрво прашајте дали може да платите со картичка. На повеќето наплатни станици тоа веќе не е луксуз, туку нормална опција. Дебитна, кредитна, понекогаш и бесконтактно плаќање. Ако една картичка не помине, пробајте друга. Проверете дали има лимит, дали има интернет врска, дали банката ја блокирала трансакцијата. Да, звучи банално, ама токму такви банални работи најчесто прават застој.

Ако ни картичката не поминува, не викајте, не се расправајте и не го правете инкасантот виновен за вашиот проблем. Кажете јасно што се случило. Вработените на рампите се навикнати на вакви ситуации, особено во лето, кога луѓе тргнуваат на одмор, менуваат валути, забораваат паричници, патуваат со туѓ автомобил или се потпираат само на телефон.

„Возачот треба да остане во комуникација со службеното лице. Кога има соработка, секогаш има помал ризик од конфликт и поголема шанса ситуацијата да се реши без дополнителни проблеми“, објаснуваат експерти за патен сообраќај.

Една од опциите е да повикате некој што е во близина, сопатник, роднина, пријател, колега. Некогаш решението е толку просто: некој доаѓа, плаќа, продолжувате. Ако сте со повеќе возила, уште полесно. Но ако сте сами, на автопат, далеку од град, тогаш треба да се следи инструкцијата од службеното лице на наплатната станица.

Тука нема место за импровизации. Не се враќа рикверц во колона. Не се менува лента нагло. Не се излегува од возило без потреба. На наплатна рампа, особено кога има гужва, мал потег може да направи хаос.

Познавачите велат дека возачите често тргнуваат со претпоставка дека „ќе се снајдат по пат“. Тоа е навика што скапо се плаќа. Пред патување, особено ако се оди надвор од град или надвор од државата, треба да се провери колку патарини има на маршрутата и колку чинат. Не е некоја наука. Неколку минути проверка штедат нерви подоцна.

Економистите гледаат и поширока слика. Патарината за едно возило можеби изгледа ситно, но за семејство кое го брои секој денар на пат до море, болница или работа, и тие 50 или 100 денари знаат да бидат дел од сметка што веќе е на раб.

„Луѓето не забораваат патарина затоа што се неодговорни секогаш. Понекогаш едноставно возат со тесен буџет. Проблемот е што системот не трпи многу импровизација“, велат економистите.

Затоа електронската наплата станува попрактична. Смарт картички, таг уреди, плаќање поврзано со сметка, сето тоа ја намалува шансата возачот да остане заглавен пред рампа затоа што нема ситно. Особено за оние што секојдневно патуваат до работа и назад. На крајот, тоа не е само комфор, туку и контрола врз трошокот.

Најважно е да не се прави сцена. Патарината не е пазар, па да се ценкате. Не е ни место за докажување кој е во право. Ако немате пари, кажете. Ако имате картичка, пробајте. Ако не можете да платите, следете процедура. И чувајте ја сметката кога ќе платите, бидејќи и тоа е дел од правилата.

Малку подготовка пред тргнување решава многу. Неколку банкноти во автомобил, исправна картичка, наполнет телефон, проверена рута. Толку. Понекогаш целата разлика меѓу мирно патување и непријатна сцена на рампа е токму во тие ситници што ги забораваме додека брзаме да стигнеме.

Б.З.М.