„BNP Paribas“ ги надмина сите прогнози, добивката скокна за 33 проценти

Француската банка „BNP Paribas“ објави подобри резултати од очекуваните за вториот квартал од годинава, при што нејзината нето-добивка порасна за 33 проценти, пренесува „Reuters“. Главните двигатели на силниот раст се бумот во тргувањето на пазарите на капитал, закрепнувањето на секторот за банкарство на мало и строгата контрола на трошоците.

Нето-добивката за трите месеци заклучно со крајот на јуни достигна 4,35 милијарди евра, потпомогната и од еднократни приходи како резултат на реструктуираното партнерство со осигурителната компанија „Ageas“. Овој резултат ги надмина очекувањата на аналитичарите, кои прогнозираа добивка од 4,21 милијарди евра.

Приходите на најголемата банка во еврозоната според вредноста на активата се зголемиле за 12 проценти на годишно ниво и достигнале 14,1 милијарда евра, што исто така е над прогнозите, додека оперативните трошоци пораснале за 10 проценти.

„BNP Paribas“ е првата голема европска инвестициска банка што ги објави резултатите за второто тримесечје. Инвеститорите внимателно ги следат резултатите на банкарскиот сектор поради силното оживување на тргувањето, предизвикано од воениот конфликт меѓу САД, Израел и Иран, како и поради зголемената активност во спојувањата и преземањата (M&A) и иницијалните јавни понуди на акции (IPO), кои им донесоа рекордни приходи на големите банки од Волстрит.

Зголемената нестабилност на финансиските пазари поради кризата на Блискиот Исток дополнително ги зголеми приходите од тргување, додека големите трансакции за спојувања и преземања и новите берзански котации придонесоа за повисоки приходи во инвестициското банкарство.

Рекордни приходи од тргување со акции

Главниот извршен директор на „BNP Paribas“, Жан-Лоран Бонафе, го претвори инвестициското банкарство во еден од главните двигатели на развојот на групацијата, иако во претходните квартали оваа деловна единица бележеше послаби резултати.

Приходите на секторот за корпоративно и институционално банкарство се зголемиле за 13 проценти, надминувајќи ги очекувањата. Најголема заслуга за тоа има 43-процентниот раст на приходите од тргување со акции и услугите на примарното брокерство, кои достигнаа рекордно ниво.

За разлика од тоа, приходите од тргување со обврзници, валути и суровини останале речиси непроменети и заостанале зад американските конкуренти, кои во овој сегмент забележаа значително повисок раст.

Француската банка истовремено ги потврди своите финансиски цели за 2026-та и 2028-ма година и најави дека новиот стратешки план ќе го претстави во февруари следната година.