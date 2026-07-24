Дали заборавивте дека пред заминување на летување имате уште еден дополнителен трошок?

Куферите се речиси спакувани, резервацијата е платена, горивото пресметано, патарините внесени во буџетот, а храната за пат веќе купена. Но, пред да се тргне кон море, многу семејства во последен момент се присетуваат на уште една ставка што не беше во првата пресметка. Патничкото осигурување.

На прв поглед, тоа изгледа како мал трошок. Нешто што се плаќа набрзина, ден или два пред поаѓање. Но за четиричлено семејство, особено ако патува десетина дена, сумата веќе не е само „симболична“. Во година кога секој денар за одмор се брои однапред, и оваа ставка влегува во истата сметка со горивото, сместувањето, патарините, лежалките и храната.

Осигурителните компании во земјава нудат различни пакети на патничко здравствено осигурување, со покритија што кај дел од понудите се движат и до 30.000 или 50.000 евра за трошоци за лекување во странство, зависно од пакетот и условите. Во полисите најчесто се опфатени итни здравствени интервенции, лекување по болест или несреќен случај, транспорт, а кај поскапите пакети и дополнителни услуги.

Економистите велат дека проблемот не е само во висината на трошокот, туку во тоа што граѓаните најчесто го оставаат за крај.

„Луѓето кога го планираат летувањето, прво ги гледаат големите ставки. Апартман, гориво, храна, патарини. Малите трошоци ги оставаат за подоцна, а токму тие на крај ја расипуваат пресметката“, велат економисти што ги следат трошоците на домаќинствата.

И навистина, ретко кој седнува со хартија и пенкало да ги собере сите ситни издатоци пред патување. Патничко осигурување, зелена карта ако се оди со автомобил, подготовка на возилото, лекови за пат, интернет пакет, провизии за картички, резерва во кеш. Секое посебно не изгледа страшно. Сите заедно, веќе се сериозна сума.

Од осигурителниот сектор предупредуваат дека патничката полиса не треба да се гледа само како административна формалност. Особено не кога се патува со мали деца, повозрасни лица или хронично болни членови на семејството.

„Најскапо е кога човек ќе реши да заштеди на осигурување, па ќе му се случи здравствен проблем во странство. Тогаш сумите може да бидат многу повисоки од целиот одмор“, објаснуваат познавачи на осигурителниот пазар.

Во пракса, дел од граѓаните купуваат полиса затоа што „така треба“, без да проверат што точно покрива. Други ја земаат најевтината варијанта, само за да имаат документ. Трети, пак, воопшто не размислуваат за тоа, особено ако патуваат во соседна земја и ако сметаат дека „ништо нема да се случи“.

Но, летувањето не е само плажа и вечера покрај море. Доволна е една температура кај дете, убод од инсект со реакција, пад на скали, воспаление, стомачен вирус или забоболка за одморот да се претвори во трчање по амбуланти. А таму веќе нема домашни цени, нема матичен лекар и нема „ќе видиме утре“.

Економистите советуваат патничкото осигурување да се внесе во буџетот уште при планирањето на одморот, а не како последна обврска пред тргнување.

„Не е добро семејството да го пресметува одморот до последен денар. Секогаш треба да има резерва за вакви трошоци, затоа што одморот не завршува со плаќање на сместувањето“, велат тие.

За многумина, ова лето ќе биде уште едно внимателно броење. Колку за апартман, колку за гориво, колку за храна од дома, колку за ручек надвор. И токму во таа пресметка патничкото осигурување не е најголемиот, но е еден од оние трошоци што лесно се забораваат.

А најчесто се присетуваме на него предоцна. На ден пред тргнување, додека куферите стојат до врата.

Б.З.М.