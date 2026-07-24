Седум јапонски производители би можеле да работат заедно

Извршниот директор на „Toyota“, Коџи Сато, ги повика најголемите јапонски автомобилски производители на поголема соработка за да можат заеднички да се спротивстават на сè посилната конкуренција од Кина.

Кинеските производители освојуваат сè поголем дел од пазарот, а јапонските брендови бележат значителен пад на продажбата на најголемиот автомобилски пазар во светот. Во првата половина од годинава „Toyota“ продала 17,1 проценти помалку возила во Кина во споредба со истиот период лани, „Honda“ забележала пад од 34,7 проценти, а „Nissan“ од 15 проценти.

Овие резултати сериозно ги загрижуваат раководствата на јапонските компании. Затоа Сато предлага „Toyota“, „Honda“, „Nissan“, „Mazda“, „Subaru“, „Mitsubishi“ и „Suzuki“ да воведат заеднички стандарди за основните компоненти на автомобилите.

Според него, тоа би овозможило намалување на производствените трошоци и поголеми инвестиции во технологии во кои кинеските производители веќе имаат значителна предност.

Јапонските производители губат позиции во Кина

Првата половина од 2026-та година уште еднаш потврди дека јапонските производители сè потешко ја задржуваат својата позиција на кинескиот пазар.

Според „Global Times“, „Toyota“ продала 694.700 автомобили во Кина, што е пад од 17,1 проценти. „Nissan“ испорачал 237.000 возила, односно 15 проценти помалку, додека „Honda“ продала 205.800 автомобили, со пад од 34,7 проценти.

За „Honda“ ова е веќе 29-ти последователен месец со пад на продажбата.

Според генералниот секретар на Кинеската асоцијација на производители на патнички автомобили, Цуи Донгшу, јапонските компании предолго се потпирале на класичните хибридни модели.

Во меѓувреме, кинеските производители инвестираа во електрични автомобили, „plug-in“ хибриди и напредни дигитални системи, кои денес се она што го бараат домашните купувачи.

„Toyota“ бара промени во целата индустрија

Уште во март Коџи Сато предупреди дека јапонската автомобилска индустрија се наоѓа во период на длабока трансформација.

Сега тој оди чекор понатаму и предупредува дека, доколку компанијата не го промени начинот на работа, едноставно нема да може да опстане.

Како претседател на Здружението на јапонските производители на автомобили, Сато смета дека подобрувањето на конкурентноста бара промени кои ќе ја опфатат целата индустрија.

Тој не е единствениот јапонски директор кој јавно зборува за предноста на Кина.

Во април, извршниот директор на „Honda“, Тошихиро Мибе, по посетата на еден кинески добавувач, изјави:

„Немаме никакви шанси против нив“.

Според него, предноста на Кина не се должи само на пониските трошоци, туку пред сè на брзината на развојот, автоматизацијата и организацијата на производството.

Еден стандард за илјадници делови

„Toyota“ не предлага заедничко развивање автомобили.

Компанијата сака да се стандардизираат компонентите кои возачите речиси никогаш не ги гледаат – како што се челикот, пластичните елементи и електричните инсталации.

Според „Automotive News“, јапонските добавувачи моментално произведуваат околу 70.000 различни варијанти на електрични кабелски инсталации, бидејќи секој производител користи сопствени спецификации.

Секоја нова варијанта значи дополнителни производствени процеси и ја отежнува автоматизацијата.

„Toyota“ смета дека обединувањето на основната архитектура би можело да ја зголеми продуктивноста дури десеткратно.

Помалку ривалство, повеќе соработка

Според планот на „Toyota“, производителите треба да соработуваат таму каде што купувачите не ја забележуваат разликата, а да продолжат да се натпреваруваат во дизајнот, технологијата и карактеристиките што ги гледаат клиентите.

Парите заштедени со стандардизацијата би се насочиле кон развој на софтвер, системи за асистенција на возачот, нови батерии, побрзо полнење и современи технологии за возење – области во кои кинеските производители денес имаат најголема предност.

Сато нагласува дека токму дигиталните функции и брзината на технолошкиот развој стануваат сè поважни за купувачите, додека големиот број различни верзии на основните компоненти повеќе не претставува конкурентска предност.

Во април и „Honda“ дојде до сличен заклучок, најавувајќи забрзан развој на нови модели и реорганизација на секторите за истражување и развој.

Но „Toyota“ оди чекор подалеку. Најголемиот светски производител на автомобили смета дека конкуренцијата со Кина бара не само побрз развој на нови модели, туку и значително поголема соработка меѓу јапонските производители.

Доколку седумте најголеми јапонски автомобилски марки воведат заеднички стандарди за основните компоненти, тоа би претставувало една од најголемите организациски промени во историјата на јапонската автомобилска индустрија.