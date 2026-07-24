Трамп ја поштеди Македонија и Западен Балкан од новите царини

САД воведоа нови царини за повеќе од 60 земји во светот, кои се движат од 10 до 12,5 проценти за сите стоки, што вклучува речиси 100 проценти од увозот во таа земја.

Меѓу погодените се Европската Унија, Велика Британија и Кина, а причината за новите царини е наводната злоупотреба на употребата на принудна работа во производството на стоки што се извезуваат на американскиот пазар. Сепак, самите претставници на администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп признаваат дека наводите за употреба на принудна работа се само формална причина новите мерки да можат да поминат судска ревизија во Америка.

Првите царини беа воведени минатиот април

За потсетување, во април минатата година, САД воведоа цела низа царини, но Врховниот суд на САД ги прогласи тие мерки за неуставни, па администрацијата практично ги замени тие мерки со оваа најнова. Експертите кои ги анализираа овие мерки за Би-Би-Си истакнуваат дека практично ќе биде невозможно за погодените земји да докажат дека не користеле принудна работа, што им овозможува на овие најнови мерки да останат на сила.

Западен Балкан исклучен од листата

Според документот објавен од Канцеларијата на трговскиот претставник на САД, меѓу засегнатите земји нема земји од Западен Балкан. Ова значи дека, за разлика од претходните мерки, овој пат земјите од регионов не се насочени.

Една од причините може да биде фактот што овој пазар е премногу мал за да биде значаен за реализација на приоритетите на надворешната политика на администрацијата на Трамп, додека друга причина може да биде фактот што САД сакаат да иницираат голем циклус инвестиции во регионот, па затоа новите царински мерки нема да им бидат од корист.

Како и да е, мерките дефинитивно ќе влијаат на Македонија поради нејзината поврзаност со другите економии.

Сепак, најголемата потенцијална штета од овие мерки е што тие често се непредвидливи, односно не се знае колку долго ќе важат, што ќе биде укинато или последователно вклучено.

До кој степен најновите мерки на администрацијата на Трамп се насочени кон други области, а не кон Западен Балкан, останува да се види. Според она што е објавено досега, земјите од нашиот регион не се меѓу засегнатите.

Инвестиции од ЕУ и САД

ЕУ, која е најважен трговски партнер на Македонија, истакнува дека нема ништо против американските инвестиции во која било земја што има договорен и правно обврзувачки однос со ЕУ, како што е Спогодбата за стабилизација и асоцијација, под услов тие да не ги прекршуваат обврските што земјите ги потпишале со ЕУ. П

Кога станува збор за Јужната интерконекција, ова конкретно значи дека овој проект мора да биде усогласен со Третиот енергетски пакет. На пример, американски инвеститор не може истовремено да ја поседува транспортната инфраструктура и да има монопол врз гасот што треба да се снабдува.