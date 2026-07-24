Билка која многумина ја имаат во својот двор, може да помогне при несоница, анксиозност и варење

Маточина, растение од семејството нане, сè повеќе привлекува внимание поради своите потенцијални лековити својства.

Иако научниците сè уште не ги разбираат целосно механизмите на неговото дејство, се претпоставува дека неговите антимикробни, антиоксидантни и антиинфламаторни соединенија можат да помогнат при несоница, анксиозност и други здравствени проблеми, пишува Health.com.

Поддршка за менталното здравје

Маточината е поврзано со смирувачки ефекти и подобрување на менталната јасност, а некои истражувања го потврдуваат ова. Бидејќи студиите често се разликуваат во видот на подготовка, дозите и профилот на учесниците, тешко е да се извлече единствен заклучок. Сепак, научниците веруваат дека маточината веројатно има позитивен ефект врз анксиозноста и лошото расположение. Се верува дека влијае на сигналните патишта во мозокот, но потребни се пообемни истражувања за конечна потврда.

Побрзо заздравување на херпеси

Поради своите антиоксидантни, антимикробни и антиинфламаторни својства, маточината се истражува како потенцијална алатка за лекување и превенција на инфекции со вирусот херпес симплекс, кои предизвикуваат херпеси. Нанесувањето крем или масло од маточина на кожата може да го скрати времетраењето на инфекцијата, да спречи повторување и да го намали црвенилото и отокот. Сепак, потребни се повеќе истражувања и во оваа област.

Помага во спиењето

Маточината е честа состојка во чаевите и билни препарати што се користат за опуштање и подобрување на спиењето. Иако научните докази се ограничени, студија од 2019 година покажа дека пациентите кои биле подложени на операција на срце спиеле подобро кога земале капсули од маточина во споредба со плацебо. Помала студија од 2024 година сугерира дека додатоците од маточина го подобруваат квалитетот на спиењето кај луѓето со несоница.

Олеснување на симптомите на ПМС

Маточината може да биде корисна и за ублажување на симптомите на предменструален синдром (ПМС). Студија спроведена на адолесцентки покажа дека дневната доза од 1.200 милиграми маточина во капсули го намалува интензитетот на симптомите на ПМС во споредба со плацебо. Истражувачите нагласуваат дека се потребни понатамошни истражувања што би вклучиле поголем број учесници од различни возрасти.

Го подобрува варењето на храната

Маточината традиционално се користи за ублажување на дигестивните проблеми како што се надуеност и гасови, како и за колики кај бебиња. Постојат научни докази што го поддржуваат ова, но многу студии анализирале билни мешавини каде што маточината била само една од состојките. Затоа, тешко е да се утврди точниот придонес на самата маточина. Студиите врз животни, како онаа од 2019 година, покажаа дека маточината го смирува тенкото црево кај глувци, но потребни се истражувања кај луѓе за да се извлечат дефинитивни заклучоци.

Како да се користи маточина

Маточината може да се користи како чај или како додаток во исхраната. Често се пие сам или во мешавини од чај, а свежите листови може да се додадат во салати и ладни пијалоци. Достапен е и како додаток во исхраната, најчесто во форма на капсули, таблети или билни тинктури. За локална употреба се користат масти, масла и креми кои се нанесуваат директно на кожата, главно за лекување на херпес.

Нема стандардизирани препораки за дозирање. Консумирањето мали количини во чај или храна се смета за безбедно, но тинктурите и екстрактите се посилни. Со додатоците во исхраната, важно е да не се надминува дозата наведена на производот. Најдобро е да се консултирате со лекар за совет за безбедна доза.