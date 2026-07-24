Трамп воведе царини за 60 земји! Стапуваат на сила веднаш, веќе пристигнуваат реакции

Функционер на администрацијата изјави дека низа стоки ќе бидат ослободени од царините, вклучувајќи нафта и гас, ѓубрива, одредени прехранбени производи и стоки кои веќе подлежат на царини од причини за национална безбедност, како што се автомобили, челик, алуминиум и бакар.

Американската администрација воведува нови царини од 10 и 12,5 проценти на стоки од 60 трговски партнери, вклучувајќи ги и оние од Европската Унија, почнувајќи од петок за недоволно строго спроведување на забраната за принудна работа, бидејќи истекува привремената глобална царина од 10 проценти, објавија високи функционери на администрацијата.

Овој потег е најновиот обид на Белата куќа да ја оживее визијата на претседателот Доналд Трамп од кампањата за воведување речиси универзални царини, откако Врховниот суд на САД во февруари ги поништи неговите „реципрочни“ царини кои се движат од 10 до 50 проценти. Царините претходно беа воведени според законодавството за вонредна состојба за намалување на трговскиот дефицит на САД.

Трамп одговори на одлуката на Врховниот суд со воведување привремена царина од 10 проценти во траење од 150 дена, која истекува на полноќ по источно летно време (EDT) во петок. Тој се повика на член 122 од Законот за трговија од 1974 година, регулатива дизајнирана за решавање на кризи во платниот биланс. Новите царини ќе стапат на сила веднаш, а стоките во транзит ќе бидат ослободени до полноќ по источно летно време на 28 јули.

Ослободување за низа стоки

Висок функционер на администрацијата на Трамп ги отфрли тврдењата дека царините за принудна работа, наметнати според член 301 од Законот од 1974 година, се директна замена за царините што сега истекуваат, и покрај времето на нивното воведување, сличните стапки и фактот дека тие ги опфаќаат речиси сите увози од САД. Функционерот истакна дека САД имаат построги забрани за увоз на стоки произведени со принудна работа и ги спроведуваат поригорозно од која било друга земја.

Функционер на администрацијата рече дека низа стоки ќе бидат ослободени од тие царини, вклучувајќи нафта и гас, ѓубрива, одредени прехранбени производи и стоки што веќе подлежат на царини за национална безбедност, како што се автомобили, челик, алуминиум и бакар. И стоките што се во согласност со Трговскиот договор меѓу САД, Мексико и Канада, исто така, ќе бидат ослободени од данок поради високо интегрираниот северноамерикански синџир на снабдување и високото ниво на учество на САД во овие стоки.

Стоките од земјите што донеле соодветни закони против принудна работа ќе бидат оданочени со пониска стапка од 10 проценти при влегување на американскиот пазар, а увозот од оние со несоодветни забрани ќе биде предмет на повисока стапка од 12,5 проценти.

Австралија и Бразил се спротивставија на новите царини

Австралија во петокот објави дека новите американски царини немаат смисла и дека владата е разочарана од одлуката за зголемување на постојните царини за таа земја од 10 на 12,5 проценти, а бразилската влада исто така се спротивстави на новите царини.

„Според нас, навистина нема смисла“, изјави австралискиот министер за одбрана Ричард Марлес за радиото ABC.

Австралискиот министер за трговија Дон Фарел рече дека новите царини од страна на САД се „целосно неоправдани“ и дека ќе продолжи да врши притисок врз американските трговски претставници да ги отстранат сите царини за австралиските стоки.

И владата на Бразил ги отфрли тарифите што САД ги наметнаа на јужноамериканската земја и 59 други трговски партнери, нарекувајќи го потегот „тотално произволен“ и „неоправдан“.

„Без никаква правна основа во домашното законодавство за поддршка на нејзината протекционистичка трговска политика, Канцеларијата на трговскиот претставник на САД одлучи да манипулира со прашање од големо значење за човековите права и движењето за работнички права“, соопшти Бразил, чиј извоз во САД ќе биде оданочен со стапка од 12,5 проценти почнувајќи од петок според мерката.

Бразил објави дека веднаш ќе покрене постапки за активирање на механизмите за одговор предвидени во неговиот „Закон за реципроцитет“ и дека ќе го однесе случајот до механизмот за решавање спорови на Светската трговска организација.