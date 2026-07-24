ЕЦБ ги задржа каматните стапки, две можни зголемувања до крајот на годината

Европската централна банка (ЕЦБ) ја задржа клучната каматна стапка непроменета на состанокот во четврток, како што се очекуваше, но остави простор за затегнување на монетарната политика доколку е потребно за да се ограничи инфлацијата поради војната на Блискиот Исток.

ЕЦБ ја остави клучната каматна стапка на 2,25 проценти, откако ја зголеми за 25 базични поени минатиот месец, што е прво зголемување на стапката за речиси три години. Ова олеснување ќе ѝ биде од корист на централната банка на еврозоната за да процени колку примирјето на Блискиот Исток и зголемувањето на цените на енергијата би можеле да влијаат на инфлацијата.

Инфлациските притисоци во еврозоната значително се намалија во јуни на 2,8 проценти од 3,2 проценти во мај, откако постигнувањето примирје меѓу САД и Иран нагло ги намали цените на енергијата. Како што е познато, ова оптимистичко сценарио беше краткотрајно, а со порастот на цената на нафтата, која денес надмина 100 долари за барел, скокнаа и приносите од обврзниците. Приносот на германските 10-годишни обврзници скокна на 3,2 проценти, што е највисоко од 2011 година, додека цената на францускиот долг надмина 4,0 проценти за прв пат од 2009 година.

ЕЦБ беше првата меѓу големите централни банки што ги зголеми каматните стапки оваа година, а се очекува Федералните резерви и Банката на Англија да ги задржат стапките непроменети на нивниот состанок во јули следната недела. Точно, ЕЦБ ја има цената на парите пониска за повеќе од еден процентен поен, каматната стапка на Федералните резерви е во опсег од 3,50-3,75 проценти, а Банката на Англија е 3,75 проценти, па затоа има повеќе простор за побрза реакција.

Аналитичарите очекуваат две зголемувања на каматните стапки на ЕЦБ до крајот на годината, од кои првото би можело да се случи на состанок во септември или октомври.

Шефицата на ЕЦБ, Лагард, изјави дека повисоките трошоци за енергија веќе се вклучени во цените на услугите како што е транспортот и дека монетарната политика се фокусира на можни секундарни ефекти како што е растот на платите, кои се потешки за контрола.

Зборувајќи за нејзиниот мандат во ЕЦБ, кој истекува во октомври следната година, Лагард рече дека ќе остане на позицијата до крајот и нема да ја напушти „додека европската економија се соочува со толку високо ниво на неизвесност“.

ММФ неодамна процени дека економијата на Еврозоната ќе забави на 0,9 проценти оваа година од минатогодишните 1,4 проценти, а потоа ќе забрза на 1,2 проценти во 2027 година.

Европскиот индекс на берзата STOXX50 вчера изгуби 1,6 проценти, додека во тековната година се зголемува за околу седум проценти. Еврото во однос на доларот падна на 1,137, што е најниско ниво во однос на американската валута од јуни минатата година.