Wall Street: Индексите паднаа, нафтата поскапува

Американските акции паднаа во четвртокот, бидејќи цените на нафтата пораснаа поради ескалацијата на конфликтите на Блискиот Исток, додека инвеститорите ги оценуваа кварталните резултати од двете најголеми компании во светот, а Alphabet ја подгреа загриженоста за зголемените трошоци за вештачка интелигенција.

Индексот Dow Jones Industrial Average изгуби 506,93 поени, или 0,97%, завршувајќи на 51.711,65. S&P 500 падна за 1,21% на 7.408,30, додека Nasdaq Composite падна за 2,15% затворајќи на 25.137,69. Технолошкиот индекс падна поради падот од 7% на Alphabet и загубата од 14% на Tesla по нивните извештаи за заработка.

Цените на нафтата извршија поголем притисок врз акциите, зголемувајќи се откако милитантната група Хути од Јемен, поддржана од Техеран, ја презеде одговорноста за нападите врз два саудиски нафтени танкери во Црвеното Море, поттикнувајќи загриженост за ширењето на конфликтот на Блискиот Исток. Цените исто така се зголемија откако американскиот претседател Доналд Трамп се закани дека ќе ја бомбардира инфраструктурата на Иран.

„Отсега, секој пат кога Исламската Република Иран ќе пука кон брод во Ормутскиот теснец, без разлика дали со ракета, дрон или било каков друг уред или оружје, Соединетите Држави ќе бомбардираат и уништат ЕДЕН МОСТ ИЛИ ЕЛЕКТРАНА, вклучувајќи ги и оние што се наоѓаат во близина или во главниот град Техеран“, напиша претседателот во објава на Truth Social.

Доцна во четврток, Axios објави дека Трамп рекол дека „размислува за масовен напад“ врз Иран. Тој изјави за новинската агенција дека ќе биде „поголем од кога било досега“, пред да додаде: „Блиску сум до донесување одлука. Сите сме подготвени за тоа“. Сепак, претседателот не даде рок за одлуката.

Фјучерсите за сурова нафта Брент пораснаа за 7% и се смирија на 100,69 долари, додека фјучерсите за сурова нафта од Западен Тексас на САД пораснаа за 6% и се смирија на 92,19 долари за барел. И Брент и WTI се тргуваа на највисоко ниво од пред САД и Иран да постигнат договор минатиот месец за завршување на војната.

Приносите од државните обврзници се зголемија заедно со цените на нафтата, при што приносот од 10 години накратко се искачи над 4,7%, достигнувајќи го највисокото ниво од јануари 2025 година. Каматните стапки на краткиот крај од кривата на принос, исто така, се зголемија, при што приносот од 2 години достигна неделен максимум од 4,37%.

Рос Мејфилд, инвестициски стратег во Baird, забележа дека нивото на приносот од 2-годишните обврзници е „веројатно поважно“ за пазарот за увид во патот на каматните стапки на Федералните резерви. Тековното тргување со фјучерси на федералните фондови укажува на повеќе од 80% шанса централната банка да ги зголеми каматните стапки во септември, во споредба со 52% пред една недела, според алатката CME FedWatch.

„Доста е тешко да се игнорира конфликтот, не само поради цените на нафтата, туку и поради притисокот врз кривата на принос“, изјави тој за CNBC. „Мислам дека темелите се поставени на пазарот за долгорочна одржливост, или барем среднорочна. Но, во следните два до три месеци, сè повторно ќе се врти околу Иран.“

Освен нафтата, акциите на „Alphabet“ паднаа откако матичната компанија на „Google“ ја зголеми прогнозата за капитални трошоци за 2026 година на помеѓу 195 и 205 милијарди долари, што укажува на силна побарувачка за вештачка интелигенција. Ова зголемување од претходниот прогнозен опсег од 180 до 190 милијарди долари доаѓа откако инвеститорите станаа повнимателни во последните месеци во врска со хиперскалерите кои инвестираат во напорите за вештачка интелигенција.