Пониските трошоци за персонал и работење ја поддржаа добивката на „Lindt“

Швајцарскиот производител на чоколадни производи „Lindt & Sprüngli“ забележа благ раст на добивката во првата половина од 2026-та година, благодарение на намалените трошоци за персонал и оперативното работење. Овој резултат е постигнат и покрај падот на продажбата, пренесува ДПА.

Компанијата соопшти дека резултатите за првите шест месеци од годинава биле под влијание на просечното зголемување на цените од 11,8 проценти, геополитичките тензии, нестабилноста на пазарите и инфлацијата, што довело до намалување на обемот на продажбата за 7,5 проценти, особено на европските пазари.

Нето-добивката на производителот на чоколади се зголемила на 192,2 милиони швајцарски франци (околу 237,3 милиони американски долари), во споредба со 188,9 милиони франци во истиот период минатата година.

Добивката по акција, пресметана врз основа на 10 сертификати за учество (вид хартии од вредност кои не носат право на глас), се зголемила на 839,8 швајцарски франци, во споредба со 806,5 франци една година претходно.

Оперативната добивка пред камати и даноци (EBIT) достигнала 260,2 милиони франци во периодот јануари–јуни, наспроти 259,2 милиони франци во истиот период лани.

Во исто време, добивката пресметана пред камати, даноци, амортизација и обезвреднување (EBITDA) пораснала за 3,5 проценти, достигнувајќи 415,8 милиони франци, во споредба со 401,8 милиони франци во првата половина од минатата година.

Продажбата на компанијата се намалила за 0,9 проценти, на 2,332 милијарди швајцарски франци, во однос на 2,353 милијарди франци една година претходно.

Истовремено, ако се исклучи влијанието на девизните курсеви и другите еднократни фактори, продажбата остварила органски раст од 4,3 проценти.

Вкупните приходи останале речиси непроменети и изнесувале 2,366 милијарди швајцарски франци, во споредба со 2,370 милијарди франци во првата половина од 2025-та година.

Во извештајниот период, трошоците за персонал се намалиле на 524,7 милиони франци, во споредба со 552 милиони франци една година претходно, додека оперативните трошоци се намалиле на 597,7 милиони франци, односно од 633,8 милиони франци во истиот период лани.

Од „Lindt & Sprüngli“ соопштија дека ги задржуваат прогнозите за целата 2026-та година и натаму очекуваат органски раст на продажбата меѓу 4 и 6 проценти.

Компанијата ја потврди и својата среднорочна и долгорочна стратешка цел за органски раст на продажбата од 6 до 8 проценти.

Акциите на „Lindt & Sprüngli“, кои се тргуваат на швајцарската берза „SIX Swiss Exchange“, вчера поевтинија за 0,36 проценти, на 9.595 швајцарски франци. Во средата нивната цена падна за 3,7 проценти, на 9.240 франци.