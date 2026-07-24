„Leaf Nismo“ доби агресивен изглед и спортска опрема (ФОТО/ВИДЕО)

„Nissan“ го претстави новиот „Leaf Nismo“, спортска верзија на својот електричен модел, која носи поагресивен изглед, подобрено потпирање и спортски детали, но без најважната промена – поголема моќност на електромоторот.

Новиот „Leaf Nismo“ доби поизразен аеродинамичен пакет со поголем заден спојлер, црвени детали, ексклузивни 19-инчни Enkei фелни и Michelin Pilot Sport 5 гуми.

Од „Nissan“ велат дека измените не се само визуелни, туку придонесуваат за подобра аеродинамика, поголема стабилност и подобро управување при повисоки брзини.

Во внатрешноста продолжува спортската тема. Купувачите можат да изберат „Recaro“ спортски седишта, волан обложен со материјал кој потсетува на „Nappa“ кожа, црвен маркер на врвот на воланот и специјална „Nismo“ графика на дигиталната инструмент табла.

Покрај изгледот, инженерите направиле и механички подобрувања. „Leaf Nismo“ доби нови амортизери, пружини и стабилизатори, а „Sport“ режимот на возење е дополнително подесен за побрза реакција на педалата за гас.

И покрај спортскиот изглед, под хаубата нема зголемување на перформансите.

„Leaf Nismo“ во Јапонија ќе биде достапен со истите електромотори како стандардниот модел – верзија со 177 коњски сили и посилна варијанта со 218 коњски сили.

Купувачите ќе можат да изберат батерии со капацитет од 52 kWh и 75 kWh.

Цената на јапонскиот пазар започнува од околу 40.500 долари, додека верзијата со поголема батерија и „Recaro“ седишта достигнува околу 44.300 долари.

Засега „Nissan“ не потврди дали „Leaf Nismo“ ќе се продава и на други пазари, но компанијата има план да ја прошири својата „Nismo“ спортска гама на 10 модели до 2028-ма година, па постои голема можност моделот наскоро да стигне и до други земји.