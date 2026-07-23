ЕУ силно го удри Google: Рекордна казна од 890 милиони евра

Европската комисија денес го казни Google со вкупно 890 милиони евра за кршење на одредбите од Законот за дигитални пазари (DMA). Ова е најголемата казна што досега е изречена врз основа на оваа европска регулатива, усвоена за да се спречат технолошките гиганти да ја злоупотребуваат својата доминантна позиција на пазарот.

Комисијата донесе две одделни одлуки против американската компанија.

Во првата одлука, Google беше казнет со 460 милиони евра бидејќи, според наодите на Европската комисија, им дал предност на сопствените услуги во однос на конкурентските платформи во резултатите од своето интернет пребарување.

Втората казна, во износ од 430 милиони евра, се однесува на ограничувањата што Google ги наметна на развивачите на апликации во продавницата Google Play, спречувајќи ги да ги насочуваат корисниците кон алтернативни, честопати поевтини начини на купување.

Ги фаворизирал сопствените услуги

Европската комисија наведува дека Google не ги почитувал правилата според кои големите дигитални платформи не смеат да ги фаворизираат сопствените производи и услуги во однос на конкурентите.

Како што беше истакнато, Google конкретно ги промовираше своите услуги за шопинг, хотелски резервации, превоз и спортска содржина во резултатите од пребарувањето, прикажувајќи ги на врвот од страницата и користејќи истакнати визуелни елементи, додека услугите на другите компании беа многу помалку видливи.

Ограничувања за развивачите на апликации

Комисијата, исто така, утврди дека Google не им дозволува на развивачите на апликации слободно да ги информираат корисниците за алтернативни начини за купување надвор од платформата Google Play, каде што цените често се пониски.

Според европските правила, развивачите имаат право да ги информираат корисниците за други понуди без дополнителни трошоци и да ги насочат кон нив.

Извршната потпретседателка на Европската комисија за технолошки суверенитет, Хена Виркунен, изјави дека денешните одлуки ја потврдуваат решеноста на Брисел да ја заштити конкуренцијата и да ги поттикне иновациите на дигиталниот пазар.

„Откривме дека Google им наштети на компаниите што нудат слични услуги со тоа што не им даде исто ниво на видливост во резултатите од пребарувањето. Исто така, откривме дека ги ограничи развивачите на апликации да им понудат попристапни опции на корисниците преку Google Play“, рече Виркунен.

Рок од 60 дена

Google има 60 дена да ги усогласи своите операции со правилата на Законот за дигитални пазари. Во спротивно, на компанијата ѝ се закануваат дополнителни периодични казни кои можат да изнесуваат пет проценти од вкупниот годишен глобален промет.

Можна реакција од Вашингтон

Одлуката на Европската комисија би можела да предизвика нови тензии меѓу Европската Унија и Соединетите Американски Држави. Американските власти долго време тврдат дека европските регулативи непропорционално влијаат врз американските технолошки компании.

Пресудата доаѓа во време кога администрацијата на претседателот Доналд Трамп подготвува нови одлуки за царините, откако претходните мерки беа оспорени пред Врховниот суд на САД. Затоа Брисел внимателно следи дали Вашингтон ќе го почитува претходно постигнатиот договор за царини од 15 проценти за повеќето производи од Европската Унија.