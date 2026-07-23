Еве на што најмногу трошат жените, а на што мажите

Парите не се трошат исто. Не затоа што некој е „порационален“, туку затоа што секој носи свои навики, приоритети и малку, да не се лажеме – свои слабости. Кога ќе се отвори паричникот, разликите меѓу жените и мажите стануваат видливи. Понекогаш суптилни. Понекогаш брутално очигледни.

На прв поглед, листата е предвидлива. Жените почесто трошат на облека, козметика, нега. Мажите на техника, автомобили, спорт, алкохол. Но ако се загребе под површината, приказната станува поинтересна.

Жените купуваат повеќе ситници. Крем, шминка, шампон, некоја нова блуза „само затоа што била на попуст“. Износите не изгледаат страшно кога се гледаат поединечно. Но на крајот на месецот, се собира. И тоа добро. Еден познавач на потрошувачките навики вели дека токму овие мали, редовни купувања прават најголема разлика во буџетот. Не се чувствуваат веднаш, ама полека го празнат паричникот.

Од друга страна, мажите ретко купуваат ситно. Но кога ќе купат, купуваат „ударно“. Нов телефон, делови за кола, алат, скап часовник. Една трансакција, ама сериозна. Експертите за лични финансии забележуваат дека мажите почесто се одлучуваат за поголеми, но поретки трошоци. И често се водат од желба, не од потреба.

Интересно е што жените почесто трошат за други. Подароци, дом, деца, храна. Пазарење во маркет, купување работи за дома, организирање прослави. Таму се „кријат“ многу пари. Иако не изгледа спектакуларно како нов лаптоп, реалноста е дека токму овие трошоци го носат секојдневието.

Мажите, пак, повеќе инвестираат во хоби. Кладилници, спортска опрема, автомобили, гаџети. И тука има еден детал што често се игнорира: адреналинот. Трошењето не е само практично, туку и емотивно. Потреба за возбуда, за „нешто да се случува“. Затоа и парите полесно се одвојуваат.

Но не е сè црно-бело. Има и промени.

Сѐ повеќе жени вложуваат во образование, онлајн курсеви, личен развој. Купуваат книги, плаќаат тренинзи, учат нови вештини. Тоа порано не беше толку изразено. Сега станува тренд. Од друга страна, и мажите почнуваат да трошат повеќе на изглед: фитнес, нега, облека. Сликата полека се менува.

Еден финансиски аналитичар објаснува дека разликите не се само во пол, туку и во навики стекнати со години. Кој како е воспитан, како гледа на парите, што му е важно. Некој ќе купи скапи патики и ќе ги носи три години. Друг ќе купува евтини, ама секој месец нови. И на крајот ќе потроши повеќе.

Има и една тивка вистина што ретко се кажува гласно. И жените и мажите често трошат за да се чувствуваат подобро. Некој ќе си купи нов фустан после тежок ден. Некој ќе оди на пиво или ќе стави тикет. Не е до логика. До момент е.

Во маркетите, разликата е најочигледна. Жените подолго разгледуваат, споредуваат цени, бараат попусти. Мажите влегуваат, земаат што им треба и излегуваат. Брзо. Понекогаш пребрзо. И често без да проверат колку чинело нешто друго.

На крајот, не се работи за тоа кој троши „паметно“, а кој „расфрла“. Реалноста е дека и едните и другите имаат свои слабости. Само се различни.

Б.З.М.