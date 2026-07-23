„Mercedes-Maybach“ покажа како изгледа вистинскиот луксуз (ФОТО/ВИДЕО)

„Mercedes-Maybach“ го претстави новиот „GLS 680“ за моделската 2027-ма година, луксузен SUV кој носи освежен дизајн, нов V8 мотор со благ хибриден систем и уште побогата опрема.

Новиот модел ќе се произведува во фабриката на „Mercedes“ во американската сојузна држава Алабама, поради што компанијата го нарекува „најлуксузниот SUV произведен во САД“.

Надворешниот изглед добива уште повеќе хромирани детали, нова маска на ладилникот со осветлена рамка и препознатливи дизајнерски елементи на „Maybach“.

Стандардно доаѓа со 22-инчни тркала, додека како опција ќе бидат достапни и 23-инчни ковани бандажи со самонивелирачки „Mercedes“ знак.

Во кабината се наоѓа најновиот „MBUX Superscreen“ мултимедијален систем со три поврзани екрани од 12,3 инчи, додека патниците на задните седишта добиваат дополнителни два екрани од 11,6 инчи.

Внатрешноста е обложена со нова „Nappa“ кожа, а во задниот дел е вграден и фрижидер со држачи за шишиња шампањ. Стандардната опрема вклучува и „Burmester“ аудиосистем со 15 звучници и моќност од 710 вати.

Под хаубата се наоѓа нов 4,0-литарски V8 битурбо мотор со 48-волтен благ хибриден систем.

Бензинскиот агрегат развива 612 коњски сили (450 kW) и 850 Nm вртежен момент, додека електромоторот додава дополнителни 23 коњски сили. Моќноста се пренесува на сите четири тркала преку деветстепен автоматски менувач.

„Mercedes“ дополнително го унапреди управувањето и воздушната суспензија, а опцискиот систем „E-Active Body Control“ може да го приспособува работењето на амортизерите дури 1.000 пати во секунда, да го навалува возилото во свиоци до три степени и да помогне при возење надвор од асфалтирани патишта.

Цената сè уште не е официјално објавена, но се очекува да биде повисока од 180.000 евра.

Новиот „Mercedes-Maybach GLS 680“ во продажните салони ќе пристигне до крајот на 2026-та година.