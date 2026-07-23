Стигна кралот на преклопните телефони: „Samsung“ ги претстави „Z Fold8“ и моќниот „Z Fold8 Ultra“ (ФОТО/ВИДЕО)

Компанијата „Samsung“ во средата го одржа настанот „Galaxy Unpacked“ во Лондон, каде што ја претстави новата генерација на своите преклопни смартфони и паметни часовници. Главни ѕвезди на презентацијата беа „Galaxy Z Fold8“, „Galaxy Z Fold8 Ultra“ и „Galaxy Z Flip8“, додека понудата на носливи уреди беше освежена со моделите „Galaxy Watch Ultra 2“ и „Galaxy Watch 9“.

Преднарачките за новите уреди веќе се отворени, а официјалната продажба започнува на 7-ми август. Во продолжение се најважните карактеристики, спецификации и цени на новите модели.

Galaxy Z Fold8

За разлика од досегашните модели од серијата „Fold“, „Galaxy Z Fold8“ доаѓа со малку поинаков формат. Кога е преклопен, користи 5,5-инчен LTPO OLED надворешен екран, додека со неговото отворање се добива 7,6-инчен внатрешен екран со однос 4:3, што го прави практичен за читање документи, прегледување фотографии и истовремена работа со повеќе апликации.

Двата екрани поддржуваат адаптивна стапка на освежување од 1 до 120 Hz, а внатрешниот екран достигнува максимална осветленост од 3.000 нити и има антирефлексен премаз за подобра видливост.

Телефонот го придвижува чипот Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, со 12 GB RAM меморија кај моделите со 256 и 512 GB простор за складирање, додека верзијата со 1 TB меморија има **16 GB RAM`.

Капацитетот на батеријата е зголемен на 4.800 mAh, со поддршка за 45-ватно брзо и 20-ватно безжично полнење.

На задната страна се наоѓа главна камера од 50 мегапиксели со оптичка стабилизација на сликата, како и ултраширока камера од 50 мегапиксели.

За селфи фотографии и видеоповици се користат две предни камери од 10 мегапиксели – една поставена на надворешниот, а другата на внатрешниот екран.

Почетната цена на „Galaxy Z Fold8“ изнесува 1.999 евра, а достапен е во боите „Cream“, „Graphite“ и „Lavender“.

Galaxy Z Fold8 Ultra

„Galaxy Z Fold8 Ultra“ е најнапредниот преклопен смартфон на „Samsung“, со посебен акцент на камерите, екраните и перформансите.

На задната страна има главна камера од неверојатни 200 мегапиксели со можност за снимање видео во 8K резолуција, ултраширока камера од 50 мегапиксели, која овозможува и макро фотографија, како и телефото камера со трикратен оптички зум.

За селфи фотографии и видеоповици се достапни две предни камери од 10 мегапиксели.

И овој модел го користи истиот процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, но со подобрен систем за ладење, кој треба да овозможи постабилни перформанси при играње игри и извршување сложени задачи.

Надворешниот Dynamic AMOLED 2X екран има дијагонала од 6,5 инчи, додека внатрешниот екран е со големина од 8 инчи.

Двата екрани поддржуваат освежување од 1 до 120 Hz и технологија Vision Booster за подобра видливост при силна сончева светлина.

Батеријата има капацитет од 5.000 mAh и поддржува:

– 45-ватно брзо полнење,

– 20-ватно безжично полнење,

– обратно безжично полнење.

И покрај поголемата батерија, „Fold8 Ultra“ останува меѓу најтенките преклопни телефони на пазарот – со дебелина од само 4,1 милиметар кога е отворен и тежина од 215 грама.

Работи со Android 17 и One UI 9, а поддржува Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 и има сертификат IP48 за отпорност на вода и прашина.

Почетната цена на „Galaxy Z Fold8 Ultra“ изнесува 2.199 евра, а достапен е во боите „Graphite“, „Cream“ и „Violet Shadow“.

Galaxy Z Flip8

„Galaxy Z Flip8“ го задржува препознатливиот преклопен дизајн во форма на школка, но без големи промени во изгледот во однос на претходникот.

Од внатрешната страна има 6,9-инчен Dynamic AMOLED 2X екран со стапка на освежување од 120 Hz, додека надворешниот екран е 4,1-инчен AMOLED, кој исто така поддржува освежување до 120 Hz.

На европскиот пазар телефонот го придвижува процесорот Samsung Exynos 2600, во комбинација со 12 GB RAM меморија и избор меѓу 256 или 512 GB внатрешна меморија.

Софтверската страна ја покрива Android 17 со интерфејсот One UI 9, како и нови Galaxy AI функции, меѓу кои е и функцијата Now Brief, која прикажува персонализирани информации на надворешниот екран.

На задната страна се наоѓа главна камера од 50 мегапиксели со оптичка стабилизација, како и ултраширока камера од 12 мегапиксели.

За селфи фотографии е задолжена предна камера од 10 мегапиксели.

Иако системот на камери е сличен на минатогодишниот модел, „Samsung“ ветува подобар квалитет на фотографиите благодарение на подобрената обработка на сликата и можностите на вештачката интелигенција.

Батеријата има капацитет од 4.300 mAh и поддржува:

– 25-ватно жично полнење,

– 15-ватно безжично полнење.

„Galaxy Z Flip8“ поддржува и Wi-Fi 7, а има и IP48 сертификат за отпорност на вода и поголеми честички прашина.

Достапен е во боите „Cream“, „Graphite“ и „Pink“, а почетната цена изнесува 1.299 евра.