Земји кои создаваат најмногу нови милионери

Иако речиси еден милион луѓе го надминаа прагот на богатство од 1 милион долари во 2025 година, тој раст не беше рамномерно распределен низ државите.

Овој инфографик ги рангира 31. земји што добија најмногу нови милионери во американски долари помеѓу 2024 и 2025 година, покажувајќи каде личното богатство порасна најбрзо во текот на изминатата година.

Податоците доаѓаат од UBS Global Wealth Report 2026, кој ги следи поединците чија нето вредност надминува 1 милион долари.

САД доминираат во глобалното создавање богатство

Соединетите Американски Држави примија 441.078 нови милионери за годината, што е повеќе од десет пати повеќе од вкупниот број на второпласираната Велика Британија.

Американските домаќинства сочинуваа речиси половина од сите луѓе во светот кои го надминаа прагот од милион долари во 2025 година, што дополнително ја потврдува непропорционално големата важност на земјата во создавањето глобално богатство.

Силните резултати на берзата, широкото учество во инвестициите на домаќинствата и отпорниот економски раст придонесоа за зголемување на личното богатство.

Европа зазема многу места на врвот

Европа е добро претставена во рангирањето, кое ги вклучува Велика Британија, Франција, Шпанија, Италија, Германија, Ирска, Швајцарија, Полска, Грција, Унгарија, Латвија и Литванија меѓу 31. земји.

Велика Британија го освои второто место, со повеќе од 43.000 нови милионери, додека Франција и Шпанија добија по повеќе од 30.000.

Иако ниедна европска земја не се приближи до резултатот на САД, шест од десетте најдобри рангирани земји се наоѓаат во Европа. Тоа укажува на широк раст на богатството во неколку големи економии, а не на доминација на само еден регионален пазар.

Азија добива нови милионери на големите пазари

Јапонија и Индија добија по повеќе од 31.000 нови милионери, по што следат Јужна Кореја со повеќе од 20.000 и Кина со повеќе од 14.000.

И покрај релативно малото население, листата вклучува помали финансиски центри како што се Тајван, Сингапур и Специјалниот административен регион Хонг Конг.

Резултатите на Азија укажуваат на два различни пата за создавање богатство. Индија продолжи да го зголемува бројот на милионери заедно со брзиот економски раст, додека развиените пазари како Јапонија, Јужна Кореја, Специјалниот административен регион Хонг Конг и Сингапур создадоа ново богатство благодарение на веќе изградените бази на средства на домаќинствата и растечките финансиски пазари.