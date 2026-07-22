ЕЦБ очекува забавување на растот на платите и цените

Компаниите во еврозоната очекуваат побавен раст на продажните цени и на платите во следните 12 месеци, покажува најновото истражување на Европската централна банка (ЕЦБ). Ова е дополнителен показател дека неодамнешното забрзување на инфлацијата, поттикнато од конфликтот меѓу САД, Израел и Иран и растот на цените на енергенсите, засега не довело до силен дополнителен притисок врз цените.

Според истражувањето, во кое учествувале повеќе од 5.000 компании, очекуваниот раст на продажните цени е намален на 3,2 проценти во следната година, додека пред три месеци компаниите прогнозирале раст од 3,5 проценти.

Во исто време, очекувањата за растот на трошоците за суровини, материјали и други производствени ресурси, без трошоците за работна сила, се намалени од 5,8 на 5,2 проценти.

Европската централна банка наведува дека компаниите очекуваат и помал раст на платите.

„Во просек, компаниите очекуваат продажните цени, трошоците за суровини и материјали (без трошоците за труд), како и растот на платите да се зголемуваат со поумерено темпо во следните 12 месеци“, се наведува во истражувањето на ЕЦБ за пристапот на претпријатијата до финансирање.

Очекувањата за растот на платите се намалени на 2,5 проценти, во споредба со 2,8 проценти во претходното тримесечје.

И покрај тоа, инфлацијата во еврозоната останува околу три проценти, што сè уште е над целта на Европската централна банка од два проценти. Поради тоа, централните банкари внимателно следат дали растот на цените би можел дополнително да ги зголеми барањата за повисоки плати, што би можело да предизвика нов инфлаторен циклус.

Истражувањето ќе биде еден од важните показатели што Управниот совет на ЕЦБ ќе ги разгледува на седницата оваа недела, на која ќе одлучува за каматните стапки.

Во однос на инфлациските очекувања, компаниите не предвидуваат поголеми промени. Очекувањата за инфлацијата по една и по три години остануваат на три проценти, додека прогнозата за петгодишниот период е благо зголемена од три на 3,1 процент.

Иако аналитичарите очекуваат Европската централна банка оваа недела да ги задржи каматните стапки непроменети, растот на цените на нафтата ги зголеми очекувањата на финансиските пазари дека веќе во септември би можело да следува ново зголемување на депозитната каматна стапка, која моментално изнесува 2,25 проценти.