Кои е-возила најдобро го задржуваат капацитетот на батеријата по 100.000 км (ФОТО)

Губењето на капацитетот на батеријата е едно од најважните прашања при купување електричен автомобил, особено кога станува збор за половно електрично возило. Километражата е важен показател, но сама по себе не открива доволно за вистинската состојба на батеријата.

Два електрични автомобили со слична километража можат да имаат сосема различно здравје на батеријата, во зависност од начинот на возење, климатските услови, навиките за полнење и самиот модел. Токму затоа е интересна анализата на шведската платформа „Carla“, која се занимава со продажба на половни автомобили. Компанијата анализирала речиси 10.000 тестови за состојбата на батериите на електрични возила, спроведени од 2022-ра до 2026-та година, за да утврди кои модели најдобро го задржуваат капацитетот по изминати 100.000 километри.

Резултатите покажуваат дека голем број популарни електрични автомобили и понатаму задржуваат 95 проценти или повеќе од почетниот капацитет, но особено се издвојуваат корејските модели.

Најдобар резултат постигнала „Kia e-Niro“ (во САД позната како „Niro Electric“). Нејзината батерија со капацитет од 64 kWh во просек задржала 97,25 проценти од почетниот капацитет. Веднаш зад неа се наоѓа технички сродниот „Hyundai Kona Electric“ со 97,18 проценти. Тоа значи дека по околу 100.000 километри батеријата изгубила помалку од три проценти од капацитетот, што се смета за исклучително добар резултат.

Третото место го зазема „Kia EV6“, со батерија од 77,4 kWh и просечно зачуван капацитет од 95,95 проценти. Следуваат „Volvo XC40 Recharge“, чија батерија со ќелии од „CATL“ задржала 94,70 проценти, и „Polestar 2“, исто така со „CATL“ батерија, со 94,35 проценти. На шестото место е „BMW i3“ со поголемата батерија од 42,2 kWh, претставена во 2019-та година, која задржала 93,77 проценти од почетниот капацитет.

„Kia e-Niro“ и „Hyundai Kona Electric“ задржуваат повеќе од 97% од капацитетот на батеријата

Интересно е што „Kia e-Niro“ и „Hyundai Kona Electric“ се постари модели, иако би се очекувало поновите електрични автомобили да имаат предност поради технолошкиот напредок. Едно од можните објаснувања е што овие два модели помалку ја оптоваруваат батеријата. Нивните батерии со течно ладење се полнат со моќност помала од 80 kW, што е значително под можностите на многу понови електрични автомобили. Побавното полнење создава помалку топлина и помало електрично оптоварување, а токму тие фактори најмногу придонесуваат за стареење на батеријата.

Од друга страна, „Kia EV6“ покажува дека брзото полнење не мора да значи и поголемо деградирање. Овој модел со 800-волтна архитектура се полни речиси трипати побрзо од „e-Niro“ и „Kona Electric“, но сепак задржал многу висок процент од капацитетот. Постудената клима во Шведска можеби придонела за ваквите резултати, иако истите услови важеле за сите тестирани автомобили.

Кај „Hyundai Kona Electric“ треба да се има предвид уште еден важен детал. „Hyundai“ претходно замени комплетни батериски пакети кај голем број од првите примероци на „Kona EV“ поради проблем со ќелии на „LG Energy Solution“, поврзан со ризик од пожар. Не е познато дали автомобилите со заменети батерии биле исклучени од анализата, па тоа би можело делумно да влијае врз просечниот резултат. „Kia e-Niro“ користеше батерии од друг производител и не беше опфатена со таа сервисна кампања.

Сепак, генералната слика е позитивна. Кај 20-те најдобро рангирани модели, деградацијата на батеријата била помала од 10 проценти. Дури и „Volkswagen ID.3“, кој е последен на оваа листа, по 100.000 километри во просек задржал 91,79 проценти од почетниот капацитет на батеријата.

Оваа анализа го потврдува она што го покажуваат сè повеќе истражувања – деградацијата на батериите кај електричните автомобили е реална, но најчесто е постепена, а не драматичен пад на капацитетот од кој многумина стравуваат. Современите електрични автомобили можат да го задржат најголемиот дел од почетниот капацитет и по значителна километража, што е особено важна информација за купувачите на половни електрични возила, пренесува „InsideEVs“.