Онколозите откриваат што јадат наместо слатки

Слатката храна често има лоша репутација, но лекарите истакнуваат дека нема потреба целосно да се откажеме од омилените десерти. Нутриционистката Мекензи Бургес вели дека секојдневниот десерт ѝ помага да одржи балансирана исхрана, бидејќи претераните забрани можат да доведат до прејадување. Слично размислуваат и онколозите, кои сметаат дека клучот е во умереноста.

Кога ќе посакаат нешто слатко, тројца онколози имаат ист одговор – овошје. Д-р Нејтан Хендли објаснува дека целта не е целосно да се исфрли слаткото.

„Само сакаме да го промениме изворот на слаткоста – од преработени шеќери и додадени засладувачи кон природно слатки, целосни намирници“, вели тој.

Освен овошје, д-р Хендли и д-р Дилон Кејсон повремено избираат и темно чоколадо со најмалку 70 отсто какао.

Зошто секогаш избираат овошје?

Лекарите предупредуваат дека многу полош избор од самите слатки се засладените пијалаци, како газираните и овошните сокови, енергетските пијалаци, ароматизираните кафиња и засладените ладни чаеви.

„Лименка газиран пијалак содржи околу десет лажички шеќер, нема влакна и не создава чувство на ситост“, предупредува д-р Хендли.

Д-р Кејсон додава дека особено се труди да избегнува високо преработени производи кои содржат сируп од пченка со висока концентрација на фруктоза.

Д-р Тингтинг Тан вели дека една од нејзините омилени летни ужинки е зрела праска со рака ф’стаци.

„Праската природно ја задоволува желбата за слатко, а ф’стаците обезбедуваат протеини и здрави масти, па оброкот е позаситувачки. Едноставно е, вкусно и на тој начин избегнувам преработени слатки“, објаснува таа.

На крајот, сите онколози порачуваат дека здравата исхрана не значи целосно откажување од слатките.

„Повеќето од нас повремено посакуваат нешто слатко. И јас исто така. Не верувам дека некој мора засекогаш да се откаже од десертите за да биде здрав“, вели д-р Тан.

Таа додава дека најважно е да се пронајде балансиран начин на исхрана кој може долгорочно да се одржува.