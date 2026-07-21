Просечната нето плата во Хрватска 1.552 евра

Просечната месечна нето плата по вработен кај правни лица во Хрватска за мај оваа година изнесуваше 1.552 евра. Ова се податоците објавени денес од Централниот завод за статистика на Хрватска (CBS). Ова е номинално седум проценти повеќе отколку во мај минатата година, а во реалност, кога ќе се земе предвид инфлацијата, 1,7 проценти повеќе.

Во споредба со април оваа година, просечната нето плата во мај номинално остана на исто ниво, додека во реалност се зголеми за 0,3 проценти. Највисока просечна нето плата е исплатена во воздушниот транспорт и изнесува 2.364 евра. Најниска е во производството на облека, каде што изнесува 992 евра.

Според податоците на CBS, медијалната нето плата за мај изнесуваше 1.324 евра. Ова значи дека половина од вработените добиле помалку, а половина повеќе од таа сума. Во споредба со април, медијалната нето плата е зголемена за 0,4 проценти, а во споредба со мај минатата година за 7,1 процент. Медијалната бруто плата изнесуваше 1.821 евра. Ова е за 0,6 проценти повеќе од претходниот месец и осум проценти повеќе од истиот месец минатата година.

Просечната бруто плата изнесуваше 2.178 евра

Просечната месечна бруто плата на вработените во мај оваа година изнесуваше 2.178 евра. Во споредба со април, таа беше номинално пониска за 0,1 процент, а реално повисока за 0,2 проценти. На годишна основа, просечната бруто плата номинално се зголеми за 7,9 проценти, а реално за 2,6 проценти.

Највисока просечна бруто плата беше исплатена и во воздушниот транспорт и изнесуваше 3.461 евра. Најниска беше во производството на облека, каде што изнесуваше 1.320 евра. Просечната нето плата исплатена на час во мај изнесуваше 9,06 евра. Ова е за четири проценти повеќе отколку во април и за 11,7 проценти повеќе отколку во мај минатата година, според податоците на CBS.